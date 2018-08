Los locales se hicieron fuertes Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por BASQUET

En la noche del martes se disputó la 9ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la particularidad de que se registraron todas victorias locales. En el Casarín, el puntero Atlético le ganó a Independiente 91 a 74 con 23 puntos de Lucas Pecantet, destacándose en el CAI Santiago Caligaris con 17. En Sunchales, Unión le sacó el invicto a Libertad en el clásico, al ganarle en La Fortaleza 89 a 80 en suplementario tras haber igualado en 71. Matías Borda Bossana fue la figura del Bicho verde con 33 puntos, mientras que Manuel Alonso anotó 22 en los Tigres. En tanto, en el Elías David, Quilmes cortó una racha de 6 derrotas consecutivas al vencer a Ben Hur 75 a 68. Gabriel Peterlin fue el goleador cervecero con 23 unidades y Lucas Carranza el mejor de la BH con 16. Por último, en el Centenario, 9 de Julio superó a Peñarol 82 a 73. Franco Chiabotto se destacó en el León con 20 y Juan González sobresalió en la visita con 15.

La 10ª fecha se pondrá en marcha mañana con 2 partidos y se jugará de la siguiente manera: viernes 21:30, Ben Hur vs. Atlético y Unión vs. Quilmes; domingo 20:30, CAI vs. 9 de Julio y martes 21, a las 21:30, Libertad vs. Peñarol.

Posiciones: Atlético 14 puntos; Unión 13; Independiente 12; Libertad y 9 de Julio 11; Peñarol y Quilmes 10; Ben Hur 9.