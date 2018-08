Atlético recibe a Brown Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por Primera A. Esta noche, 22 hs, se pone en marcha la sexta fecha del Clausura.

FOTO PRENSA ATLETICO VOLVER A FESTEJAR. / La "Crema" viene de ganar en Sunchales y buscará repetir en la noche de hoy de local.

Esta noche se pone en marcha la sexta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el primero de los dos adelantos que tendrá dicho capítulo que se completará el próximo domingo.

Ambos vienen en mitad de tabla y con posibilidades de quedar en el lote de arriba, en caso de sumar de a tres. Atlético de Rafaela estará recibiendo en el Predio Tito Bartomioli, en el Autódromo, a Brown de San Vicente. Dicho juego principal comenzará a las 22 hs y será arbitrado por Silvio Ruiz quién tendrá como asistentes a F. García y A. Kestler.

La “Crema” viene de ganar en Sunchales por 3-2 a Libertad y los de San Vicente de empatar 2-2 como local con 9 de Julio.



El resto de la fecha: Viernes 17/08, a las 21 hs Unión de Sunchales vs Deportivo Tacural. Domingo 19/08, a las 15:30 hs: Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes, Ben Hur vs. Peñarol.