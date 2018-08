Colón, por la clasificación Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Colón recibirá hoy al San Pablo de Brasil en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana en el cual buscará al menos un empate que le permita clasificarse a los octavos de final del certamen subcontinental. El encuentro se jugará a partir de las 21.45 en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, será controlado por el árbitro Mario Díaz de Vivar de Paraguay e irá televisado por Fox Sports. Colón viene de igualar ante Patronato en Paraná en la primera fecha de la Superliga argentina mientras que previamente logró un buen triunfo en su visita a San Pablo por 1 a 0 en el partido de ida de la segunda fase de la Sudamericana y con solo igualar con el equipo de Brasil se clasificará a octavos de final. El entrenador Eduardo Domínguez aún no dio a conocer el elenco que pondrá mañana, pero se estima que no haría variantes y jugarían los mismos once que empezaron disputando el encuentro en tierras brasileñas. Las probables formaciones son estas:

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Erik Godoy, Matías Fritzler, Alan Ruiz; Marcelo Estigarribia, Leonardo Heredia; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

San Pablo: Jean; Eder Militao, Bruno Alves, Anderson Martins y Reinaldo; Joao Rojas, Bruno Peres, Nene y Húdson; Éverton y Gonzalo. DT: Diego Aguirre.