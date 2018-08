"Es la peor cara de la Argentina"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo ayer que la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la que se investigan pagos de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas, muestra "la peor cara de la Argentina de las últimas décadas".

"Nadie puede decir que no suponía o que no sospechaba, que no tenía información sobre estas cosas que pasaban, pero verlas expuestas no sólo representa la peor cara de la Argentina de las últimas décadas, sino que el proceso de corrupción desenfrenada, que tuvo tantos cómplices ha representado la pérdida de oportunidades para millones de argentinos que no las van a recuperar nunca más", criticó el mandatario provincial.

Al participar del Precoloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Rosario, el mandatario consideró que "el tema de los valores hay que ponerlo en el primer lugar de la agenda".

"Quizás, en el corazón de todos esos problemas, está nuestra cultura", evaluó Lifschitz ante cientos de empresarios.

Así, llamó a pensar respecto de "los valores a las que se les da importancia y se edifica la actividad cotidiana".

"Tenemos un problema serio para enfrentar los problemas de la economía, política y Justicia. No terminamos de ponernos de acuerdo respecto de dónde pasan nuestras prioridades", subrayó.