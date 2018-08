Victoria de Fernando Segatti Deportes 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El experimentado piloto rafaelino Fernando "Tinga" Segatti logró imponerse en la categoría Master Pro, que llevó a cabo la quinta fecha del Enduro Provincial Santafesino en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario.

Otro representante local, Ariel Dellasanta, fue cuarto en Enduro Sport Master y finalizó sexto en Pro C.

Estos son los ganadores del fin de semana: Hernán Villacreces (Enduro Sport); Martín Rubiolo (Enduro Sport Master); Fernando Segatti (Master Pro); Gabriel Odarda (Master Pro B); Martín Rubortone (Principiante); Juan Ignacio Favaro (Pro A); Diego Wagner (Pro B); Tomás Nomur (Pro C) e Ignacio Sorda (Pro C Cuadri).

La próxima fecha se disputará en el predio de la especialidad en el autódromo "Ciudad de Rafaela".