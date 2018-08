Fuerte crítica del socialismo a Bonino Locales 16 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El Centro Socialista de Rafaela cuestionó duramente al presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, por sus declaraciones publicadas en este Diario en las que consideró que para el gobernador, Miguel Lifschitz, la seguridad de los rafaelinos no es una prioridad.

"Abonar el clima de la inseguridad trae réditos, aún en medio de las dos tormentas: la corrupción kirchnerista-macrista, a lo que se suma la crisis económica de Cambiemos", señaló en el tramo inicial. "La falta de propuestas y languidez en cuanto a nuevas ideas parecen perturbar en estos días al presidente del Concejo. Más por impotencia que por habilidad política, quiere revertir su imagen – fuertemente cuestionada a partir de las poco claras explicaciones respecto al uso de 20 mil pesos de viáticos meses atrás- con ataques en los medios al Gobernador con un tema que es permanente en el clima social", cargó con toda la artillería el espacio que cuenta entre sus filas al diputado provincial, Omar Martínez y a la ex concejal, Natalia Enrico.

Además, el Centro Socialista local criticó al Gobierno nacional de Cambiemos por los desaciertos en materia de gestión económica. Sin olvidar la "corrupción K", resalta el compromiso del Gobierno del Frente Progresista con Rafaela que se ha materializado a través de obras.

"Según Bonino, la seguridad y Rafaela para nuestro gobernador no es prioridad, y el gobernador solo es tiempista político. Mientras tanto, Cambiemos abandona la obra de la autovía de la Ruta 34 y el tiempo sigue pasando y crecen las muertes evitables en accidentes, y tampoco puede terminar un 2% de la obra del centro de prevención de adicciones en el Barrio 2 de Abril", expresa en un nuevo embate contra el titular del Concejo.