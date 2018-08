Genesini: "necesitamos unirnos y el liderazgo de los sindicalistas"

En el marco del Plenario de la CGT, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, Julio Genesini y el coordinador del Nodo Región 2, Fernando Muriel firmaron un convenio con la Fundación Capacitar. El mismo fue rubricado por el presidente de dicha entidad, Roberto Oesquer.

Este convenio tiene como objetivo fundamental fortalecer la empleabilidad en el sector metalúrgico. En este sentido, se dictarán cursos en soldadura nivel inicial y calificado, torno CNC, computación y medición mecánica e interpretación de planos, esperando capacitar a unos 100 trabajadores del sector.

La iniciativa se enmarca en el programa REDES Formación para el Trabajo que impulsa la cartera laboral en todo el territorio provincial. En esta oportunidad los cursos están dirigidos a la población en general y en particular a los trabajadores y trabajadoras del sector metalúrgico de las ciudades de Sunchales y Rafaela, a fin de brindarles mayores y mejores herramientas y habilidades tanto para la inserción laboral como para el desarrollo de una mejor trayectoria profesional.



"NECESITAMOS DEL LIDERAZGO

DE LOS SINDICALISTAS"

Tras mantener un diálogo con las autoridades locales y de ponerse al día con algunos asuntos que trastocan a nuestra ciudad, el Ministro de Trabajo dijo ante los presentes que "necesitamos unidad" y luego envió un mensaje a los sindicalistas: "necesitamos de su liderazgo, de su creatividad y racionalidad", expresó.

En tanto, destacó que "tenemos que ir conteniendo estas situaciones. Es un escenario con complicaciones, pero me parece que juntos podemos sacar la pelota al córner y defender los puestos de trabajo", acudiendo a una metáfora futbolera.

En tanto, Genesini agregó que "acá tenemos una ventaja en Santa Fe, que hay fuentes de trabajo muy diversificadas, la fuentes de generación de puestos de trabajo. Nosotros tenemos a la industria con un 24% de trabajo registrado, que además es muy variada", destacó.

En tanto, agregó al respecto que "veníamos hace años, pero con algunas dificultades conforme a los momentos económicos en distintos rubros, pero en general en el año 2017, después de un 2016 complicado, tuvimos con una contención del empleo, creciendo en lo que es el empleo registrado, donde había crecido un punto. El empleo registrado son alrededor de medio millón de trabajadores de la actividad privada, ya que no hay relación de dependencia, sin monotributistas y otros rubros. Y esta es una cuestión que nosotros lo seguimos con los datos de la AFIP, con las altas, las bajas y nos permite ir teniendo el pulso de cómo está funcionando el empleo privado".

Además el ministro destacó que "esa tendencia inclusive había mejorado su performance en el primer trimestre, donde estábamos monitoreando y si nos preguntaban más o menos cómo iba a a ser este año, que es la pregunta con la que se arranca todos los años en materia de empleo, como en materia de desenvolvimiento económico, decíamos que iba a ser un poco parecido al año pasado. Evidentemente nos equivocamos porque cuando ya estábamos entrando en el segundo trimestre a fines de abril ya había una corrida cambiaria y luego una devaluación importante, las tasas de intereses se fueron por las nubes, cayó la demanda, hubo deterioro del salario, desactivación del mercado interno y otros problemas que ya venían de arrastre, como el impacto de las importaciones, en este nuevo escenario, se empezaron a manifestar en forma más complicada en relación a la actividad económica. Y entramos en un escenario de recesión económica que impacta en distintas actividades, fundamentalmente en la industria, como reflejan los indicadores, que es algo que todos percibimos".

Agregando a este comentario, Genesini dijo que esto genera una incertidumbre económica y expresó que no sabemos cuándo se saldrá de este proceso.

A modo de cierre destacó que "el mundo del trabajo exige más formación y más capacitación como para poder desenvolvernos. Esto es una realidad, y cualquiera de nosotros que tuviera que cambiar nuestra actividad habitual difícilmente pudiéramos insertarnos y trabajar si no tuviéramos una capacitación y una formación", dijo el funcionario provincial y agregó sobre el programa que "durante muchos años se ha defendido, se hacen muchas capacitaciones y el secreto es que lo hacemos junto con sindicatos, con fundaciones, con municipios, con comunas y con distintas ONG. Creo que ese es el mérito que hay que destacar. Cuando sumamos esfuerzos las cosas se pueden hacer y solos, nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, no podríamos desarrollar porque tenemos que tener estructuras especiales en toda la provincia. Así que estas son las cuestiones que sumando esfuerzo se pueden hacer realidad. Venimos trabajando desde hace tiempo y la finalización de estos cursos va a permitir profundizar este trabajo", añadió.

Sobre el final del encuentro, hubo un espacio para que cada gremio de nuestra ciudad, a través de sus titulares y/o representantes, expongan ante el Ministro la cruda realidad que atraviesan hoy.