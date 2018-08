Uberti admitió cobro de coimas y que Néstor y Cristina lo sabían Nacionales 15 de agosto de 2018 Redacción Por El ex funcionario declaró como imputado colaborador. Complicó a la ex jefa de Estado que hoy podría sufrir una derrota en el Senado. A su vez, Uberti fue acusado por otro chofer arrepentido.

FOTO NA ABOGADO. Tomás Farini Duggan representa al arrepentido chofer de José Olazagasti.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti reconoció ayer que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que el ex presidente Néstor Kirchner y la entonces primera dama, Cristina Fernández, "estaban al tanto".

Fue al declarar en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido" en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, tras lo cual el ex funcionario recuperó la libertad.

"Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía", aseguró Uberti al relatar ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el mecanismo que habría utilizado el gobierno kirchnerista para cobrarle a las empresas que manejaban los peajes en las autopistas.

La declaración del ex titular del OCCOVI fue homologada por el juez federal Claudio Bonadio, por lo que finalmente fue excarcelado, a pesar de que en la misma jornada el ex funcionario fue blanco de acusaciones por parte de otro chofer, el del ex secretario José María Olazagasti.

De acuerdo a los dichos de Uberti, pudo saber NA, el organismo recaudaba dinero en negro por parte de las firmas que trabajaban en los corredores viales: además, sostuvo que salían aviones desde Buenos Aires rumbo a Santa Cruz cargados de maletas con dinero.

Uberti se presentó como "arrepentido" luego de haber sido detenido por orden del juez Bonadio el lunes pasado: el ex funcionario es el primero en reconocer que recibió coimas trabajando para el Ministerio de Planificación Federal.

Si bien Uberti no aparece en los cuadernos de Centeno, quedó involucrado en la causa luego de la indagatoria de Luis Betnaza, directivo del Grupo Techint también "arrepentido", quien identificó al ex funcionario como uno de los encargados de actuar como intermediario con el gobierno venezolano tras el pago de coimas para solucionar un conflicto que el holding tenía en ese país.

Este martes, en paralelo, Uberti fue el principal acusado en la declaración de otro chofer arrepentido presentado por el senador provincial del PRO Roberto Costa: según indicó, fue él quien el 4 de agosto de 2007 ingresó ilegalmente 4 millones de dólares al país a través del aeroparque Jorge Newbery y tras compartir viaje con el venezolano Guido Antonini Wilson.



CHOFER "ARREPENTIDO"

Otro chofer "arrepentido" aportó información a la causa sobre los cuadernos de las coimas y aseguró que el 4 de agosto de 2007 el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti ingresó ilegalmente 4 millones de dólares al país a través del aeroparque Jorge Newbery, por lo que no fue sólo la valija con 800 mil dólares que cargaba esa noche el venezolano Guido Antonini Wilson.

La información fue entregada en los Tribunales de Comodoro Py por el senador provincial del PRO Roberto Costa, quien mantuvo contacto con el chofer que trabajaba bajo las órdenes del ex secretario José María Olazagasti y quien también aseguró que trasladaba bolsos con dinero de pagos ilegales durante el kirchnerismo.

Ese testigo, presentado por Costa en el Juzgado de Claudio Bonadio y cuya identidad se desconocía, trabajó con Olazagasti hasta 2010 y refirió que cada vez que trasladaba al entonces secretario privado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, aquel llevaba dinero en un bolso.

Costa hizo una presentación en el Juzgado de Bonadio de la mano de su abogado Tomás Farini Duggan y aportó la prueba documental en base a la información brindada por el chofer: según ese hombre, Olazagasti lo tentó con 500 mil dólares para hacerlo partícipe de los delitos, algo que él rechazó y dejó su cargo en 2010.

A partir de la aparición de este nuevo testigo, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola ya requirió información al Juzgado de Bonadio y además tenía previsto tomar contacto con Costa para acceder a los datos aportados por el hombre.

Es que más allá del dinero, el chofer también relató que en una oportunidad en la que llegó un vuelo procedente de Venezuela se bajaron muchas cajas: el testigo dijo que en ese momento le dijeron que eran libros y en cuatro vehículos los transportaron al hotel Sofitel.

Tras la presentación en los tribunales federales, el abogado de Costa señaló que en Aeroparque había una zona que estaba "liberada", donde se cargaban valijas que no pasaban por escáner ni eran controladas por la Aduana, algo que era común en los vuelos que llegaban desde Venezuela.

El chofer también dio los nombres de otras personas que trabajaban bajo su misma condición y, en la documentación entregada por Costa, también se advierte sobre un presunto enriquecimiento ilícito por parte de Olazagasti, quien se encuentra detenido en esta causa.