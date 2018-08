Nuevas adicciones en la sociedad tecnológica: pornografía online

El 28 de julio último iniciamos una serie de notas sobre esta nueva adicción facilitada por los avances tecnológicos: la pornografía online. A modo de introducción destacamos lo bueno de los avances tecnológicos y a la vez los peligros que amenazan a niños, adolescentes y a personas mayores si no se hace un uso prudente de los mismos. También definimos lo que se entiende por pornografía.En esta oportunidad haremos mención al contexto en el que surge y se desarrolla esta problemática. En las últimas décadas del siglo XX, en los Estados Unidos, la exaltación de la libertad individual (con la doctrina constitucional que la protege) y el boom de las nuevas tecnologías, además de generar cambios positivos para la sociedad, también contribuyeron a facilitar la producción y difusión de todo tipo de pornografía.Tecnológicamente, con la aparición y popularización de pantallas y sistemas digitales se puede apreciar cómo interactúan y se influyen mutualmente personas y tecnologías: con tan solo pasar la yema del dedo por la pantalla de un celular común, podemos acceder a cualquier tipo de información, de la buena y de la no tan buena y que es la que nos preocupa en estas líneas.Culturalmente, estamos viviendo en el contexto de lo que, en filosofía contemporánea se denomina la “era del pensamiento débil”, que abre camino a la tolerancia y a la diversidad. Para el filósofo italiano Gianni Vattimo (su principal autor) hemos entrado en la posmodernidad, que es una especie de “babel informativa” donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central; es el paso del pensamiento fuerte (metafísico), de las cosmovisiones filosóficas verdaderas, al “pensamiento débil” a una modalidad de “nihilismo débil”, a un “pasar despreocupado y apático”. Para Vattimo, la “tolerancia” es la virtud suprema del orden social (en cambio, para un cristiano es el respeto: se respeta lo bueno y se tolera el mal, cuya intolerancia hace peor el remedio que la enfermedad). Y para que haya tolerancia, es necesario que cada uno exprese sus ideas débilmente, puesto que si lo hace fuertemente generará conflictos.Otro autor, Miguel A. Fuentes, en su libro “La trampa rota” (que trata ampliamente sobre el problema de la adicción sexual), habla de la “profunda noche ética” que se cierne sobre nuestra cultura: con el hedonismo (búsqueda del placer como regla suprema de felicidad), con el materialismo (negación del espíritu y de los valores espirituales) y con el relativismo (negación de verdades y principios universales) que corrompen gravemente el pensamiento moderno (o posmoderno como quieren llamarlo ahora) y sigue diciendo el autor: “Como consecuencia, los hijos del pensamiento débil, los hijos de la posmodernidad, son... intelectualmente raquíticos, desnutridos, incapaces de cualquier certeza. No podemos pedir que una persona así tenga convicciones morales firmes, pero tampoco podemos esperar que pueda escapar fácilmente de un drama moral como el de la adicción”.Con esto queremos decir que, en el marco de una cultura impregnada por el pensamiento débil, el materialismo, el hedonismo y el relativismo, es mucho más fácil que este tipo de errores, como la pornografía, sea considerada como un elemento más del convencionalismo cultural y que su difusión no llega a sorprender a propios y extraños. Algunos la defienden aludiendo a que es un entretenimiento inicuo, o un derecho personal que a nadie más afecta.Ahora, pensemos en nuestros hijos y nietos, en los niños, jóvenes y adolescentes (nacidos a partir de 1990) a los que se los caracteriza por ser “nativos digitales” (prácticamente nacieron con una computadora y un celular bajo el brazo) y que se mueven, junto a nosotros, los “inmigrantes digitales” (nacidos antes de ese año), dentro de este contexto cultural donde la tolerancia, el hedonismo, el relativismo y el materialismo parecen imperar y poner las reglas de juego, junto al desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías, y hagamos un mínimo ejercicio mental de ver a esos jóvenes y niños, rodeados de notebooks, tablets, celulares de última generación, consolas de juegos y toda la gama de redes sociales a su total disposición..., creo que no es mucho el ejercicio intelectual a realizar, ni la imaginación debe ser puesta a prueba ya que somos testigos de ello a diario tal vez en nuestros hogares, en casas de parientes y amigos (aquí no todo parecido con la realidad no es pura coincidencia... es realidad, ante el asombro de los mayores).Y... ¿cómo los percibimos? En sus casas, son las “autoridades” en materia de tecnología: no se dejan enseñar ni alertar por sus padres; están cambiando la industria del entretenimiento: internet es su lugar para conseguir música y películas gratis; tienen menos inhibiciones y menos necesidad de privacidad que la gente de edad; usan sus celulares sobre todo para enviar mensajes de whatsapp y de texto; son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, no separan las tareas escolares de la diversión o del juego en redes; quieren y pueden estar en contacto de modo permanente; no conciben profundizar una relación social si no es a través de las redes sociales, es decir que si no se “chatea” con alguien la relación fue efímera y pasajera.Y también los mayores nos contagiamos en estas nuevas costumbres: es cada vez más frecuente ver personas adultas “enganchadas” y como hipnotizadas frente a las pantallas de sus celulares, de sus notebooks y computadoras personales, sin horario, sin descanso.En definitiva... podemos resumir estas características diciendo que, para los nativos digitales (niños, adolescentes, jóvenes) el mundo es su terreno de juego. Y esto, como mayores (inmigrantes digitales) tenemos que tener en cuenta al hablar y aconsejar a los niños, jóvenes y adolescentes, en el uso de los medios tecnológicos y, a la vez, se plantea el desafío de darles ejemplo en cuanto a la prudencia y fortaleza en esta materia.El fenómeno de la sociedad tecnológica actual es explicada por algunos especialistas por lo que técnicamente denominan “el motor de las cuatro A”. Veamos en qué consisten.Accesibilidad: que es la posibilidad de fácil y cómodo acceso universal a internet.Anonimato: en redes sociales, en internet no hace falta que te conozcan, es posible acceder de forma anónima a todo tipo de material.Asequibilidad: se pueden conseguir fácilmente, casi sin esfuerzo y con bajo o cero costo -al menos al principio- cualquier aplicativo, película, tema musical, videos, etc.Aceptabilidad: es un hecho social, en el marco cultural que vivimos y describimos anteriormente en este artículo, que la pornografía se ha convertido en la actualidad en parte del convencionalismo cultural, como mencionamos en párrafos anteriores.Podemos decir que, el consumo de pornografía facilitado por los adelantos tecnológicos, el desarrollo de nuevos aplicativos de fácil acceso, en el marco del actual contexto cultural que nos rodea, tiene consecuencias nefastas, no solo en el sujeto que la consume, sino en su entorno familiar y en la sociedad en su conjunto, con especial énfasis en los jóvenes.Algunas de las consecuencias más citadas por los especialistas: es causa de divorcios; es causa de insatisfacción en las relaciones en pareja; es causa de adicción; facilita la demanda de esclavos sexuales, considerando que, en promedio, cada 30 minutos una película pornográfica es filmada solo en los Estados Unidos; cada segundo hay 30.000 personas en el mundo viendo porno por internet y existen 68.000.000 de búsquedas diarias de material porno en la red; el 25% de tráfico de internet es de pornografía y su adicción está considerada como droga dura y como plaga adictiva del siglo XXI.Son conocidos por titulares en diarios de otros países, como por ejemplo, que suspendieron profesores de un colegio por ver porno durante un examen, decisión avalada por un tribunal supremo de justicia en España; jueces británicos apartados de sus actividades por ver pornografía desde sus cuentas oficiales; se incrementa el número de usuarios de internet que descargan pornografía infantil.En la actualidad existen más de 500.000.000 de páginas web de acceso a material pornográfico (Internet Pornography Statistics, 2015); cerca del 70% de la navegación pornográfica se realiza durante los días de semana, entre las 9 am y las 5 pm y no solo en lugares privados, sino incluso en el trabajo, la escuela o la universidad (Oscar Tukumura, “La pornografía online”, 2015).“Con un poco no pasa nada, lo puedo controlar”; “es normal...todos a mi edad lo hacen”; “le da más emoción e intensidad a la relación de pareja”; “la paso bien y no le hago daño a nadie”; “ver pornografía me ayuda a saber más sobre el sexo”; “este tema a mi no me toca, está muy lejos de mi realidad”.Expresiones y pensamientos como éstos, y que escuchamos a menudo, veremos en próximas entregas que no son tan ciertas y que encubren un gran peligro para los que se exponen a esta plaga.