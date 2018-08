Propician inversiones institucionales de las aseguradoras Región 15 de agosto de 2018 Redacción Por SUNCHALES

FOTO F. MELCHIORI// ENCUENTRO./ Alejandro Simón, Juan Pazo, Mariano Mayer y Gonzalo Toselli.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera, en el salón auditorio del Edificio Corporativo de Sancor Seguros se desarrolló una ceremonia de especial trascendencia, el encuentro estuvo liderado por el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo y el secretario de Emprendedores y la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Mariano Mayer, acompañados - en la mesa cabecera- por el CEO de la empresa aseguradora, Alejandro Simón y el intendente de la ciudad, Gonzalo Toselli. En el auditorio estuvo también el presidente del Consejo de Administración, José Sánchez, y representantes de las cámaras aseguradoras.

Todo comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la proyección de un vídeo del Cites.



DOS EMPRENDEDORES

A continuación dos emprendedores Ingrid Briggiler y Andrés Jara, ofrecieron emotivos testimonios de los logros alcanzados a través de empresas incubadas en el CITES pudiendo cristalizar el anhelo de ponerlas en marcha y con estupendos resultados, proyectándose hacia el futuro.

Ingrid es quien ideó "Llamando al doctor", propiciando consultas médicas virtuales, que hoy ya están al alcance de 600 mil personas en Argentina y Uruguay, proyectado en breve implementarlo en Brasil, Paraguay y Colombia, y más adelante a toda América.

Andrés es representante de Nudimetris, es de la provincia de Jujuy es una empresa que labora en e-comer, se la ofrecen a las PyMes para que empiecen a vender ahí y a los grandes vendedores para que empiecen a ser más rentables y a grandes compañías para que posicionen sus productos en latinoamérica. La empresa nació en Jujuy, hoy son más de 25 personas, y está presente en 15 países.



"Ingresar a la economía del conocimiento"

Así consideró, el titular del CITES -Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES)-, Alejandro Simón, el objetivo de la actividad que vienen desarrollando desde el centro. En el momento de hacer uso de la palabra agradeció la concurrencia, dio la bienvenida, hizo un repaso del CITES, calificándolo como un "orgullo, se hizo a contramano de las normativas, hoy si se quiere esa situación va a empezar a cambiar. Todo lo que hicimos hasta ahora es excluir del balance cada peso que poníamos en el CITES, porque lo hacíamos con el criterio de ayudar al desarrollo del país".

Y remarcó que ese anhelo "es lo que nos une a los que estamos hoy acá, las dos industrias, la del seguro y la del capital emprendedor. Estas son inversiones que implican un objetivo de rentabilidad, pero qué bueno que se pueda ayudar a nuestro país a que entre con más fuerza a la economía del conocimiento que es lo que da la posibilidad a las naciones de ser grandes".



Carrera de Robótica

Le continuó en el uso de la palabra el rector de la UNL, Enrique Mammarella, quien puso de relieve su gratificación por estar en el encuentro, agradeció " fundamentalmente al Intendente y al CEO de Sancor Seguros con quienes empezamos a trabajar para poner desarrollo.

"La ciudad es la que terminó uniéndonos, hace mucho que trabajamos con el CITES, tenemos un convenio, ahora venimos a trabajar en conjunto a desarrollar nuestra capacidad para colaborar con la ciudad, con el grupo.

"Sin duda estos emprendimientos públicos-privados son los que más se necesitan, no podemos seguir esperando que todo venga del Estado Nacional, poder llevar desarrollo a la región implica tomar riesgo y crear responsabilidades, esperamos estar pronto operativos en Sunchales".



Nuevos instrumentos de inversión

El superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, aseveró "venir a comunicarles algo que para nosotros es una política de estado, desde que asumimos nos pusimos como meta en primer lugar cambiar la filosofía de la industria del seguro en inversiones, que sea partícipe del desarrollo de la economía, y no solamente actores del sistema financiero del país.

"Creemos que tiene un rol de inversión institucional que es muy importante para el desarrollo de las economías y mercados de capital".

Tal como lo hizo Simón en su mensaje realizó un paralelo en relación a la industria del seguro argentina y sus pares de latinoamérica, destacando que en Chile, en Brasil, por ejemplo, manejan importante porcentaje del PBI, cosa que no sucede aquí.

Consideró que hay mucho crecimiento y pueden ser fundamentales en el desarrollo de la economía.

Destacó que las inversiones deben ser voluntarias, rentables y transparentes, habilitando nuevos instrumentos de inversión que les aporten esa seguridad a las aseguradoras, y que a la vez le den la oportunidad de ser actores en el desarrollo de la economía nacional.

"Tomamos una serie de medidas, ampliamos de manera importante el portafolio de las compañías de seguros, permitiéndoles invertir en fondos cerrados de inversión, desarrollo inmobiliario, desarrollo de infraestructura, etc".

Hizo saber que estamos creando nuevos instrumentos de inversión que tendrán fuerte impacto, uno de ellos es la inversión en capital emprendedor, permitiendo que inviertan hasta el 1% de sus activos en desarrollo de capital emprendedor.



MARIANO MAYER

Cerró el encuentro una alocución del secretario de Emprendedores y la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Mariano Mayer quien se mostró gratificado por volver a esta ciudad y remarcó que el CITES "es un ejemplo para el país y para el empresariado del país, en estos días particularmente me parece que es una señal clara de cómo cuando se quieren hacer bien las cosas, tiene impacto y pueden hacerse.

"Para nosotros el apoyo a la actividad emprendedora es una política de estado, la Argentina tiene que crecer, y para crecer tiene que cambiar y para ello están los emprendedores, no sólo por su capacidad para generar empleo, está clarísimo, y está clarísimo la realidad que tiene nuestro país por la baja de creación de empresas, estamos casi en cero".

"Los emprendedores no solo tienen la capacidad de crear empleo, sino también de innovar y mejorar la productividad, por eso es sumamente importante".

"Argentina necesita mejorar su productividad, más si se tienen en cuenta los desafíos que tenemos, estamos muy atrás en los ránkings mundiales, estamos mejorando poco a poco pero va a llevarnos muchos años, remarcó el funcionario, tenemos que trabajar en paralelo con la Agenda del Siglo XX y la Agenda del Siglo XXI, por lo tanto la agenda de productividad e innovación es importantísima".

"Nos propusimos ayudar, agregar valor, hace falta capacitación. Por eso hemos estado trabajando con toda esta red que apoya a los emprendedores, universidades, incubadoras, municipios, etc, son casi 600 instituciones que nos permiten llegar a todo el país".

Remarcó el valor de la articulación pública- privada, y agregó más adelante que no alcanza con la capacitación, haciendo conocer que implementaron un sistema simplificado para la creación de la empresa, que se logra en un breve plazo, destacando además que tuvieron muy en cuenta la necesidad de financiamiento, sin el cual la empresas no pueden crecer, trabajando para mejorar el acceso al capital.

Destacó que "como estado estamos invirtiendo mucho en emprendedores, pero esa inversión no es un regalo. Es una coinversión con el sector privado".

"Necesitamos inversores institucionales en Argentina, y la posibilidad es buscarlo en el sector asegurador". Recomendó que lo vean como una oportunidad, no como una responsabilidad social.

Finalmente hizo saber que tienen el anhelo de dejar un país con más igualdad de oportunidades y desarrollo federal, invitando a sumarse a esta aventura de lograr un país con desarrollo.