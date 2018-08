“El equipo no me gustó para nada” Deportes 15 de agosto de 2018 Redacción Por Ricardo Castro quedó inquieto por el flojo rendimiento que tuvo la “Crema” en el último amistoso de pretemporada. Y confió: “Estamos seguros que lo vamos a corregir, hay jugadores suficientes”.

FOTO ARCHIVO CHARLA EN EL AUTODROMO. / Ricardo Castro junto a Víctor Bottaniz y entrenadores de las formativas de la “Crema”.

Comienza la cuenta regresiva para el próximo torneo de la B Nacional. Atlético de Rafaela jugó el sábado su último amistoso de pretemporada en Córdoba y el rendimiento, más allá del 3 a 0 en contra, dejó preocupado no solo al cuerpo técnico y jugadores, a los dirigentes también.

“De alguna manera estoy preocupado, más después del partido ante Instituto”, apuntó Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol de la “Crema” en radio El Espectador de nuestra ciudad. Y agregó: “Hablaba casualmente con Miliki Jiménez y me decía que no teníamos que volvernos locos porque no hay esa diferencia entre Instituto y Atlético de Rafaela, fue un partido muy descontracturado, empezó media hora más tarde, y cuando veo el equipo y no me gustó para nada, son detalles que uno no los tiene en cuenta en el análisis pero pueden servir como aliciente, cómo mínimo estoy preocupado en algunos aspectos, no en todos”.

En relación a la pretemporada de invierno que viene realizando el conjunto dirigido por Víctor Bottaniz y a los amistosos disputados, Castro analizó: “Lo vi un equipo que puede generar mucho ofensivamente, en el medio campo no se puede terminar de analizar porque empezaron de una manera y se termina jugando con otro, la lesión de Emiliano Romero, de Soloa, no lo dejó a Lito probar con el mediocampo que tenía en la cabeza. Ahí si tengo alguna preocupación. Gran parte de que nos lleguen mucho es que no encontramos el medio campo ideal, nos llegan demasiados tranquilos a una defensa que no sabe bien como tomar esos ataques. Estamos seguros que lo vamos a corregir, hay jugadores suficientes. Está en la responsabilidad de él, tampoco está tan conforme del medio campo para atrás”.

Con respecto al juego ante Lanús por Copa Argentina, del próximo miércoles, Castro fue claro: “Va a ser una gran medida, es el último partido de ajustes, después de Lanús no hay tiempo para más”.

Por último, el ‘Cabo’ Castro hizo referencia al nuevo sponsors que sumó la “Crema”, Sancor Seguros: “Fue recuperar un sponsors importante, fue abrir una puerta, todos soñamos con alguna vez poder volver a tener a Sancor fábrica también, agradecemos principalmente a La Casona porque han tenido una actitud de bien, y no hablamos de plata; ya habíamos arreglado su continuidad, no le es fácil y siempre expresaron que si se tenían que correr por un aporte monetario mayor lo hacían sin problema. Cumplieron la palabra y hoy son nuestros principales Sponsors Sancor Seguros y La Casona”.