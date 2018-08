Alonso anunció su retiro Deportes 15 de agosto de 2018 Redacción Por FORMULA 1

FOTO ARCHIVO SE VA. El español abandonará la F1 a finalizar la temporada.

El bicampeón del mundo español, Fernando Alonso, abandonará la Fórmula 1 al concluir la presente temporada, anunciaron este martes su escudería, McLaren, y el propio piloto en un video en Twitter. "Tú me diste mucho, y yo, creo que te lo di todo (...) Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos", se escucha decir al piloto asturiano de 37 años dirigiéndose en una misiva a la Fórmula 1.

Ni Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, ni la escudería McLaren, precisaron por dónde pasa el futuro del piloto. "Quiero dar las gracias a todo el mundo en McLaren. Este equipo estará en mi corazón para siempre", escribió Alonso, citado por la escudería inglesa motorizada por Renault. "Respetamos su decisión, aunque creemos que está en la mejor forma de su carrera", aclara Zak Brown, presidente de McLaren. Alonso da las gracias en su video a la Fórmula 1 por haberle enseñado "tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas, por haber sido mi vida".



SIN GANAR DESDE 2013

Desde el inicio de 2015, en 68 Grandes Premios, Alonso no ha logrado subir al podio en la F1. Las continuas averías mecánicas y los abandonos le han impedido mantener las expectativas que levantó al inicio de su carrera. Ganador el pasado mes de junio de las 24 Horas de Le Mans al volante de un Toyota, Alonso no logra un triunfo en F1 desde 2013. Aquella fue su victoria 32, en el Gran Premio de España, en Barcelona y al volante de un Ferrari. El piloto de Oviedo disputó 303 Grandes Premios desde su debut, en 2001 con Minardi, pasando por Renault, McLaren- Mercedes, Ferrari, McLaren-Honda y McLaren-Renault. Además logró tres subcampeonatos del mundo (2010, 2012, 2013).

Dos veces ganador del GP de Mónaco (2006 y 2007), sólo le resta ganar las 500 Millas de Indianápolis para conquistar la triple corona del automovilismo, y unirse al inglés Graham Hill en el palmarés de los pilotos más completos de la historia del automovilismo. "Hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer", dice Alonso en el video, refiriéndose quizá al campeonato Indycar de Estados Unidos, además del Mundial de resistencia con Toyota. Otros antiguos campeones de Fórmula 1 como Nigel Mansell y Jacques Villeneuve ya saben lo que es ganar en Indycar. El nombre de otro español, Carlos Sainz Jr. suena para sustituir a Alonso en McLaren. Su volante en Renault lo ocupará la próxima temporada el australiano Daniel Ricciardo.