La sexta con adelantos

15 de agosto de 2018

Anoche se confirmó que la sexta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol estará comenzando el jueves con el adelanto que jugarán Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente, el otro cotejo que se disputará anticipadamente será el de Unión y el Deportivo Tacural, a jugarse el viernes. El resto irá el domingo.



Todo el programa: Jueves 16/08, a las 22 hs.: Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente. Viernes 17/08, a las 21 hs. Unión de Sunchales vs Deportivo Tacural. Domingo 19/08, a las 15.30 hs.: Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes, Ben Hur vs. Peñarol.