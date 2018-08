Messi no vuelve este año Deportes 15 de agosto de 2018 Redacción Por Si bien no renunció, es un hecho que Leo Messi no estará convocado en lo que resta del 2018. Y no hay certezas si jugará la Copa América de 2019 en Brasil.

FOTO ARCHIVO DEJO DUDAS. El futuro del rosarino en el seleccionado es una incógnita.

El capitán Lionel Messi no estará en la Selección argentina en lo que resta del 2018, por lo que el entrenador interino Lionel Scaloni deberá desistir de contarlo en sus filas para los próximos amistosos que deberá afrontar el conjunto albiceleste. Según allegados al jugador, el propio Messi habló con Scaloni y le comentó su intención de tomarse un tiempo para decidir si desea volver a lucir la camiseta de la Argentina, y esperar así la resolución de la dirigencia de la AFA sobre el futuro entrenador.

Messi jugó su último partido con la Selección argentina en la derrota 4 a 3 frente a Francia, en Kazan, que determinó la eliminación albiceleste en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018. "La Pulga", de 31 años, no habló públicamente luego de esa eliminación, se recluyó en su familia, tuvo vacaciones en Ibiza y se reincorporó al Barcelona para iniciar la pretemporada. En su primer partido oficial, el pasado domingo en Marruecos, lució la cinta de capitán y levantó la Supercopa de España, luego de superar con Barcelona al Sevilla, por 2 a 1.

Scaloni dará a conocer su primera lista como entrenador argentino el próximo domingo, la cual incluirá básicamente a jugadores que militan en el exterior y luego será el tiempo de la convocatoria a aquellos que están en clubes de Argentina. El Seleccionado Mayor afrontará dos amistosos en Estados Unidos en el mes de septiembre, el 7 en Los Angeles ante Guatemala y el 11 en Nueva Jersey frente a Colombia. No hay ninguna cláusula contractual que exija la presencia de Messi en la convocatoria para esos encuentros. En la agenda de la Selección, hay otros cuatro amistosos a jugarse entre octubre y noviembre.

La idea de Scaloni, junto a su ayudante de campo Pablo Aimar, es convocar a jugadores que sirvan de base para que el entrenador que asuma en 2019 tenga algún antecedente cercano de los posibles convocados en el futuro. En la órbita de Scaloni hay nombres que ya estuvieron con Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia, y que el ex hombre del Deportivo La Coruña ya trató en ese contexto como su ayudante. Entre los nombres que seguro estarán figuran los de Franco Armani (River), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda), Gabriel Mercado (Sevilla de España), Giovani Lo Celso (PSG de Francia), Maximiliano Meza (Independiente), Cristian Pavón (Boca) y Paulo Dybala (Juventus de Italia).

Pero además Scaloni está pensando en otros nombres que fueron considerados por Sampaoli y que por diferentes motivos no pudieron estar en la lista de 23 jugadores mundialistas. Los que figuran entre esos nombres son: Gerónimo Rulli (Real Sociedad de España), Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Ramiro Funes Mori (Villarreal de España), Leandro Paredes (Zenit de Rusia), Santiago Ascacibar (Stuttgart de Alemania), Mauro Icardi y Lautaro Martínez (ambos del Inter de Italia). Una de las novedades que Scaloni evalúa para esta etapa es la de citar al mediocampista de Vélez Matías "Monito" Vargas, de buena actuación en la última Superliga.