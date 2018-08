Jugarán el "9" y Sportivo

En la víspera se dio a conocer la programación inicial de la Copa Santa Fe de hockey damas, la cual dará comienzo el 20 de agosto con la fase preliminar, con representativos de Asociaciones del norte y el sur provincial.

Los dos equipos de nuestra ciudad que participarán en la edición 2018 serán 9 de Julio y Sportivo Norte, ambos desde la segunda fase, el 9 de septiembre. Dicha instancia se disputará en Venado Tuerto. Las Leonas julienses tendrán como rival al ganador del partido que disputarán Deportivo Alejandra y Club Florencia. En tanto, las Panteras norteñas enfrentarán al que gane del enfrentamiento entre Gimnasia de Vera y Adelante de Reconquista.

En caso de ganar, la etapa siguiente son los octavos de final que se disputarán el 15 de octubre. Posiblemente la sede sería el nuevo sintético de Sarmiento de Humboldt, que para esa fecha estaría concluido.

Las fechas de las restantes fases serán: 4 de noviembre en Rosario (cuartos de final); 8 de diciembre en Santa Fe (semifinal) y 9 de diciembre en Santa Fe (final).



MERINO SOLIDARIA

Delfina Merino, elegida la mejor jugadora del mundo de hockey sobre césped, viajó para visitar y ayudar un merendero en Santiago del Estero y reveló que fue "muy emocionante". Capitana de Las Leonas, que quedaron eliminadas en Cuartos de Final del Mundial de Londres hace algunas semanas, dejó en claro que hay mucho más detrás del juego.

El golpe que significó esa derrota, -de los últimos 24 torneos sólo en dos no llegaron a semifinales-, no privó a Merino de dar un mensaje maduro y elevado, incluso tomando palabras del entrenador de fútbol Marcelo Bielsa, para explicar lo que sentía tras la caída en cuartos. "Me pareció interesante el mensaje que compartimos entre todas y decidí transmitirlo así. Personalmente creo que nos fuimos demasiado temprano, que estábamos para mucho más, pero a la vez siento que somos un equipo joven que debe tomar esta experiencia y usarla para crecer. No nos debe cambiar esta derrota. Sobre todo porque detrás de Las Leonas hay personas con valores y mucho amor y pasión por lo que hacemos", aseguró.

La capitana de Las Leonas habló del programa social de Weber Saint Gobain, que tiene a varios de los mejores deportistas olímpicos con el fin de dejar una huella en la sociedad. "Era justo lo que necesitaba, que me ayuden a ayudar", dijo Delfina, quien eligió un lugar para refaccionar y recibió el acompañamiento de la empresa. En este caso, Delfina eligió el Hogar Las Trincheras, en Icaño, Santiago del Estero, de una manera muy particular y con la ayuda de su papá.