Lombardi defendió despidos en Télam

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, afirmó ayer en el Senado que los despidos en la agencia de noticias oficial Télam "no fueron un capricho" sino parte de un "análisis exhaustivo" y ratificó que "no hubo sesgo ideológico".

Acompañado por el presidente de Télam, Rodolfo Pousa, y el vice de esa agencia, Ricardo Carpena, Lombardi se presentó ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado y reiteró muchos de los argumentos que expuso durante su visita a la Cámara de Diputados el 11 de junio.

Durante la audiencia no hubo conflictos, salvo por el pedido a un grupo de trabajadores de Télam que se presentó en el Salón Arturo Illia de que bajaran los carteles que decían "No a los despidos" y "Lombardi miente", lo que generó un momento de tensión al inicio de la reunión, rápidamente controlado por el senador Alfredo Luenzo, presidente de la comisión.

"Los despidos en Télam no son un capricho, son la consecuencia lamentable de un problema de larga data", indicó Lombardi, al tiempo que ratificó que se llevaron a cabo 354 desvinculaciones y que "no hubo sesgo ideológico ni fue una cuestión coyuntural, sino que responden a un análisis exhaustivo" de la situación de la agencia.

Al respecto, señaló como problemas de la agencia la existencia de "44 delegados con fueros sindicales", las "61 medidas de fuerza" que se realizaron desde el desembarco del nuevo directorio de la agencia, luego de que Cambiemos asumiera el Gobierno, y el "vergonzoso ausentismo".