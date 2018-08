El BCRA convalidó una tasa de Lebac a 45% Nacionales 15 de agosto de 2018 Redacción Por Ofreció un monto menor al que vencía en lo que constituye el inicio de una nueva estrategia. Además, el dolar dio un respiro.

FOTO NA DOLAR. Ayer frenó la suba, pero se mantiene por encima de los $ 30.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Banco Central convalidó ayer una tasa del 45,04% para el plazo más corto de vencimientos de Lebac, y adjudicó $ 201.701 millones, en lo que fue la primera licitación tras el anuncio del programa para reducir el stock de ese instrumento financiero. La autoridad monetaria indicó que ofreció Lebac "por un monto máximo de $ 230.000 millones a participantes (residentes y no residentes) que no son entidades financieras".

"Las propuestas alcanzaron un nivel de $ 213.673 millones, adjudicándose $ 201.701 millones", señaló el BCRA, y precisó que las tasas de corte se ubicaron en 45,04%, 45% y 42,75% para los plazos de 35, 63 y 98 días, respectivamente.

El Banco Central había dado a conocer en el inicio de semana una batería de medidas para frenar la corrida del dólar y lograr una eliminación gradual del stock existente de Lebac, que asciende aproximadamente a 1 billón de pesos. En ese sentido, había anticipado que este martes iba a ofrecer un máximo de 230 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios, ya que la oferta iba a comenzar a ser menor al vencimiento, cuyo total era de $528.774 millones.

La tasa convalidada por el organismo que conduce Luis Caputo quedó así en línea con la de Política Monetaria, utilizada de referencia, que fue elevada 500 puntos básicos por temor a que la inflación se volviera a recalentar. Este martes, la autoridad monetaria también resaltó que decidió "dejar desiertas las licitaciones de Nobac tasa fija y tasa variable, cuyas propuestas alcanzaron $11.955 millones".

Recordó, en tanto, que esos instrumentos "podían ser suscriptos únicamente por entidades financieras".

En julio, el organismo había decidido reducir levemente la tasa de Lebac para el plazo más corto de 47 a 46,5 por ciento, al renovar casi el 75 por ciento del vencimiento.



SE CALMO EL DOLAR

El dólar frenó la tendencia alcista, aunque cerró por encima de los $30, al ubicarse en $30,38. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $29,28 para la punta compradora y a $30,38 para la vendedora, lo cual representó una baja de 30 centavos frente al lunes.

El dólar tuvo un recorrido mixto a lo largo de este martes, ya que por la mañana llegó a cotizar a $29,97, nivel que no pudo sostener luego de la licitación. En el sector mayorista, el "billete verde" también operó a la baja y perdió 31 centavos, al ser ofrecido a $29,61.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del día anterior, al llegar a US$ 719,013 millones.

En el marco de las medidas tomadas por el Banco Central para frenar la corrida cambiaria, el organismo concretó la subasta de venta en contado de dólares en la cual ofreció 500 millones ante la escalada del tipo de cambio, mientras la adjudicación fue de "solamente 200 millones".