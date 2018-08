A las piñas en Ezeiza Nacionales 15 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Los empresarios José María Núñez Carmona, Fabián De Sousa y el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina se agredieron con golpes de puño el lunes por la noche en un salón común del penal de Ezeiza, donde se encuentran detenidos.

Así lo informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que precisó que la pelea se produjo a las 21:20 en el Salón de Usos Múltiples del penal de máxima seguridad, por lo que se procedió a labrar "las actuaciones administrativas correspondientes", dándose intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santa Marina.

El SPF precisó en su comunicado que los incidentes se produjeron en la Unidad Residencial VI, Pabellón C, donde también se encuentra detenido el ex vicepresidente Amado Boudou y donde se aplica el "Sistema Para la Reducción de Índices de Corruptibilidad" (IRIC), que tiene como fin impedir que los internos corrompan a los agentes o al mismo sistema.

"Se produjo una alteración del orden que tuvo como protagonistas a los internos Medina, Juan Pablo; De Sousa, Fabián; y Núñez Carmona, José María agrediéndose con golpes de puño", informó el SPF.

Según pudo saber NA, el altercado fue principalmente entre el "Pata" Medina y De Sousa y comenzó con una discusión sobre el programa de televisión que verían esa noche: justo en ese momento se producía el allanamiento a dos departamentos del edificio donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner que se encuentran a nombre del hermano de De Sousa.

De acuerdo a las fuentes consultadas, ahora los tres serán sancionados y permanecerán en sus celdas, sin tener contacto con otros reclusos.