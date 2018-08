Ola de críticas por el recorte Nacionales 15 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La oposición cuestionó ayer la decisión oficial de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) y advirtió que será un "duro golpe" para provincias y municipios.

El Bloque de diputados nacionales FPV-PJ expresó su "rotundo rechazo" a las tres medidas anunciadas por Hacienda.

"Ante este nuevo ajuste por más de 65.000 millones de pesos, el Gobierno de Cambiemos profundiza la inestabilidad económica y social del país. Empezó por los bolsillos de los argentinos y sigue por los presupuestos de las provincias y municipios", expresó el bloque en un comunicado.

En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, advirtió que las medidas de ajuste aplicadas para el agro representarán un "golpe fuerte a la producción". "El mensaje es que no hay previsibilidad, la industria no ha sido consultada. Nos hemos enterado hoy. Este camino no lo compartimos. Es de altas tasas de interés con dólar que va y viene. No va. El campo necesita trabajar. El ciclo agrícola no sabe qué costo ni que precios va a tener y si se le suma el riesgo climático, peor todavía", sostuvo el titular de Coninagro.

Cámaras pymes también criticaron la decisión del Gobierno de recortar reintegros a las exportaciones y advirtieron que la medida puede "empeorar la situación" que atraviesan las industrias. El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, señaló que "hay gran preocupación entre las pymes metalúrgicas por la decisión de reducir los reintegros a la exportación".

Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su "preocupación por el impacto negativo" que tendrán en el sector productivo las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el déficit fiscal, como la reducción en un 66% de los reintegros a la exportación de productos con valor agregado. El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, cuestionó con dureza las medidas al sostener que son "un misil contra el valor agregado".

Por último, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) manifestó "sorpresa y preocupación" por los "perjuicios" que ocasionará la suspensión por seis meses la baja establecida en derechos de exportación de harina y aceite de soja. La agroindustria prevé, como probables efectos negativos, la "caída de transacciones de principal sector exportador de la Argentina, lo que afectaría la recaudación fiscal que se ha proyectado".