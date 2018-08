Se rebeló ante la Policía, y terminó preso

Tras tratar de zafar de un control de tránsito, y luego de realizar un brusco giro en U, aproximadamente a 50 metros el conductor de un Volkswagen Fox 1.6 ingresó a un descampado (descanso), y hasta allí arribaron efectivos de la PSV.

El rodado estaba al comando de Raúl Adrián V., de 32 años de edad, residente en la localidad de Basail, provincia del Chaco, quien circulaba acompañado por Juan Carlos S., de 32 años, domiciliado en la zona rural de Florencia, y por de Federico Ariel P., quien no contaba con el DNI.

Al llevarse a cabo un control de alcoholemia al conductor, el resultado indicó 1,04 gramos sobre litros en sangre, por lo que se labró un acta de infracción de tránsito con prohibición de circular.

NO PERMITIERON EL TEST

Los acompañantes no permitieron que se les realice dicho control, por lo que el rodado no pudo seguir su marcha habida cuenta de que no se logró ubicar a persona alguna que pueda conducirlo sin violar una norma de tránsito.

Cabe señalar que en un momento Juan Carlos S. se ofuscó y trató de manera incorrecta al personal actuante, solicitando que se le devuelva la licencia de conducir a quien el control de alcoholemia dio positivo.

Dicha situación que motivó que se lo traslade hasta la Comisaría 9ª de Florencia (dependiente de la Unidad Regional IX de Policía con sede en la ciudad de Reconquista), donde por orden del fiscal quedó detenido.