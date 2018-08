Las tareas comunitarias por infracciones podrán llevarse a cabo en el Hospital

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano y el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Jorge Bertram, firmaron un convenio a partir del cual los que cometan infracciones de tránsito podrán saldar sus faltas cumpliendo tareas comunitarias en dicha institución de salud.

Los trabajos comunitarios constituyen una pena alternativa a la sanción de multa y están reglamentados en el artículo Nº 77 de la parte especial del Código de Tránsito – Ordenanza Nº 2.969 (T.o. con Ords. Nº 3.029; 3.671; 3.864; 4078; 4.095 y 4.585).

Las tareas podrán desarrollarse en el S.A.M.Co. y/o en los S.A.M.Co. periféricos, mediante la colaboración en las distintas actividades que dichas instituciones determinen según sus necesidades y competencias. En tanto que el otorgamiento de las tareas comunitarias por los Jueces Municipales de Faltas, se gradúa de acuerdo a la gravedad de la falta, los antecedentes del infractor y su situación particular.

El secretario de Gobierno y Ciudadanía del municipio, Eduardo López, explicó: “A través de esta decisión del Estado local buscamos que los infractores le devuelvan a la comunidad con trabajos solidarios. Empezamos con el Hospital y tenemos el objetivo de ampliar el convenio a otras instituciones para que se comprenda la idea de que la construcción del tránsito la hacemos entre todos. De esta forma buscamos generar conciencia en la sociedad para el respeto de las normas de tránsito”.

Además, manifestó que “el convenio da continuidad a un proceso que venimos llevando adelante desde el Juzgado de Faltas y consiste en tener una oferta para aquellos infractores de faltas que no pueden hacer frente al monto de la infracción para que puedan tener lugar donde realizar tareas comunitarias como parte del cumplimiento de su pena”.



“Hasta ahora veníamos utilizando las dependencias municipales para poder llevar adelante estas tareas y, mediante el convenio con el Hospital, los infractores van a poder cumplir sus tareas en dicha institución de salud”, aclaró.

También dijo que “cada vez más son los infractores que optan por esta modalidad. El estar vinculado el costo de la infracción a la unidad de multa y la unidad de multa al valor del combustible, a medida que aumenta la nafta, el costo se traslada inmediatamente al costo de la infracción. Hay muchas personas que no tienen cómo hacer frente económicamente a la infracción, por eso eligen esta modalidad alternativa”.

A su turno, el Director del Hospital expresó su satisfacción con el convenio: “Vimos muy propicio llevar este proceso adelante. Es una forma de trabajar en la educación vial. Es un aporte que buscamos para el bien de la ciudad”.

Por otro lado, contó que las tareas a desarrollar en el nosocomio local pueden ser “administrativas, mantenimiento edilicio y estructural, cocina, servicios generales, limpieza. Esto dependerá de las características de la persona, lo que sepa y pueda llegar a hacer”.