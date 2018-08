Detuvieron a hombre de 28 años por el femicidio de Neli Zárate

Un hombre de 28 años, identificado como Cristian Ariel P., fue detenido por unos seis agentes de Inteligencia Criminal Estratégica de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI), según lo dispuso el fiscal Carlos Vottero de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela que lleva adelante la investigación del violento asesinato de la exdirectora de la Escuela Rivadavia de nuestra ciudad, Neli Zárate de Peludero, hecho ocurrido el 9 de abril de 2016.

La detención sucedió alrededor de las 6:50 de la mañana de ayer, momentos antes que el sujeto ingrese a su lugar de trabajo en la ciudad de Rafaela. Actualmente el individuo se encuentra detenido en la Alcaidía de la Jefatura de Policía local.

Luego de que se realicen las audiencias imputativa y de medidas cautelares -se estimaba que la imputativa sería el día de hoy en horario a determinar-, el fiscal Vottero brindará una conferencia de prensa sobre el posible desenlace de esta investigación.



EL DETENIDO

Sobre el detenido se sabe que el mismo -dato publicado por LA OPINION edición digital- estaría identificado como Cristian Ariel P. de 28 años, quien sería sobrino de la víctima Neli Beatriz Zárate de Peludero, exdocente y directora de la Escuela Rivadavia del nivel primario de nuestra ciudad al momento de su muerte, en circunstancias sumamente violentas y cuyo crimen hasta ahora estuvo impune.

Asimismo se puede informar como dato chequeado, que el sujeto sería empleado en el Obrador Municipal, ubicado en la intersección de calles Tucumán y Domingo Silva de esta ciudad.

Respecto de esto último, según chequeó LA OPINION con fuentes calificadas, Cristian Ariel P., fue detenido momentos antes de ingresar a trabajar en el Obrador, cuando aún se hallaba afuera, en la vía pública.

El hombre se desempeña en el área de Mantenimiento, en la sección Pavimento, siendo desde mayo de 2018 empleado municipal. Ingresó a través de un concurso, y contaba con un certificado “libre de antecedentes penales” hasta mayo de 2018. O sea que al momento de ingresar a la planta municipal, no registraba antecedentes por ningún delito.

Cabe recordar que Neli, de 54 años, fue asesinada en su casa de calle Ernesto Salva 1780, el 9 de abril de 2016, y la investigación del caso se tornó muy compleja por la ausencia de testigos que quisieran declarar y porque el homicida se encargó de limpiar toda la escena luego del crimen.

Sin embargo, los peritos criminalisticos hicieron un trabajo minucioso en la escena, levantaron muestras, y se realizaron más de 30 cotejos de ADN, entrevistas, relevamiento en el entorno familiar, la escuela Rivadavia y la iglesia evangélica que Neli frecuentaba, a fin de identificar varias personas que podrían tener relación al hecho.

Apenas cumplidos los 2 años y cuatro meses del sangriento asesinato, finalmente hay un detenido, seriamente comprometido de ser el autor material de este horrendo crimen.

Cabe recordar también que durante la investigación del crimen, varios grupos locales de mujeres en contra de la violencia de género, organizaron varias marchas desde la Plaza hasta la Fiscalía Regional, con algunos centenares de participantes, reclamando el fin de los femicidios y el pronto esclarecimiento de este asesinato cometido en un contexto de violencia de género.



LA INVESTIGACION

El 10 de abril de este año, al cumplirse dos de ocurrido el crimen, este cronista de LA OPINION dialogó sobre los avances de la investigación con el fiscal a cargo, Dr. Carlos Vottero, quien resumió la paciente y dificultosa labor que realizaba en algunos conceptos que recordamos.

Sobre el estado de la causa, Vottero había dicho en abril que, “Seguimos obteniendo resultados de laboratorio del Instituto Médico Legal de Rosario. La semana pasada obtuvimos más resultados en cuanto a muestras que se habían mandado para analizar y coinciden con el perfil genético de quien sería el autor del hecho. Hay muestras analizadas que no son de Neli Zárate, no son de ningún sospechoso analizada hasta ahora, y son de una persona que no sabemos quién es. Es el perfil genético de quien sería el autor del hecho, el femicida”.

“Todo esto -continuó- es consecuencia del trabajo que se hizo desde el día del crimen en la escena del hecho, se resguardó la casa, obtuvimos muestras con los peritos y todo eso fue mandado a analizar a Salta y después a Rosario, que sigue analizando muestras de sangre, cabellos, células epiteliales. Eso va dando resultados que sumados a los que ya teníamos estamos obteniendo más datos sobre el perfil genético de un hombre que coincide entre sí. De a poco vamos obteniendo más muestras que dan un resultado similar: una persona que es un hombre, que es quien sería el autor. En este caso no obtuvimos datos a través de testigos, tampoco a través de las cámaras que nos muestran sólo manchas, y ningún vecino aportó ningún dato”.



FALTA DE

COLABORACION

Sobre la falta de colaboración que caracterizó esta investigación, Vottero había señalado que, “En los dos ámbitos en los cuales se desenvolvía Neli que son la Escuela Rivadavia y la Iglesia Visión de Futuro, ninguno de los dos lugares aportó nada de información. No han surgido datos de relevancia para la Fiscalía. Y esto a dos años del hecho no me parece un dato menor y sigue siendo la realidad. Falta de colaboración de la sociedad en general y concretamente de estos dos ámbitos”, resumió, comentando que idéntico comportamiento se observó entre los vecinos del barrio de la víctima.

Sobre la identidad del autor y el perfil genético encontrado este mismo año, Vottero había dicho que: “son muestras determinadas, encontradas en determinados lugares de la escena. Y yo sé que serían del autor del hecho porque esas muestras -sangre y cabello- se encontraron en lugares clave y que a mi no me dejan dudas que son del autor. Teniendo individualizado el perfil genético del asesino a través del ADN, ¿qué resta?: proceder a la identificación nominal, policial. Si no tuviéramos el ADN del asesino, el caso estaría cerrado ya. Hemos trabajado bien en la escena pero falta el trabajo de calle que lo tiene que hacer la PDI. Falta ponerle nombre a este ADN que ya tenemos”, sostuvo.