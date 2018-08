El diputado de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani realizó una visita y recorrida por las instalaciones de la Biblioteca Popular "Lisandro De La Torre" y de la Escuela Especial N° 2054 "Alas para la Vida", en la ciudad de Sunchales. Allí, el funcionario se empapó de los principales inconvenientes que tienen los establecimientos y se puso al día con la educación sunchalense, algo que para el propio Giustiniani es "vital" y que funciona como "común denominador" en muchos planos de nuestra conflictiva sociedad.

Antes, se hizo un tiempo para hablar con LA OPINION. Su parecer sobre la política actual que comanda el Gobernador Miguel Lifschitz, la Reforma de Estado, tantas veces analizada por los distintos partidos de nuestra provincia y la inseguridad, un tema que nos trastoca a todos.

Como primera medida, el diputado dijo a este Medio que "en 15 días vamos a darle media sanción a la Ley Provincial de Educación, ya que Santa Fe no tiene Ley de Educación y como decimos en 100 años de la Reforma Universitaria es una vergüenza menos y una libertad más que podamos sancionar una Ley que garantice un piso de inversión del 35%, que garantice educación inicial, sexual integral y que sobretodo garantice que la educación sea una política de estado hacia las próximas décadas y sin ley corríamos el peligro que esté en los vaivenes de los distintos gobiernos", dijo Giustiniani.

Recordemos que existe un consenso entre la Ministra de Educación Claudia Balagué y 5 proyectos presentados que fueron unificados en uno solo y que tiene un dictamen de la comisión de educación que va a ponerse a consideración dentro de un par de sesiones.

Giustiniani destacó además que fue "muy positivo" este paso ya que se "lograron paneles que desde la legislatura fueron llevados a toda la provincia y todos aportaron su granito de arena. Tenemos un amplio consenso y eso es lo que se necesita en una política de estado educativa, que es prioridad. Muchas veces la educación se utiliza como una coartada: en el fútbol, en las calles, en el tránsito, en la familia... En parte es así, la educación es la mejor política social, de inclusión para los jóvenes, niños y niñas, por eso estamos muy contentos", finalizó



LAS TARIFAS, UN

TEMA MUY COMÚN

Muchos políticos han salido al cruce de los grandes tarifazos que ha recibido nuestra sociedad. Sobre esto, el diputado dijo que "este es otro punto que nos preocupa y nos ocupa" y en contrapartida de eso anunció que "le dimos media sanción a una ley de mi autoría de un marco regulatorio de los servicios públicos. Las tarifas deben ser justas y razonables, las audiencias públicas deben ser vinculantes, con entes de control de las empresas y por eso rechazamos estos tarifazos que vivimos y que se dan tanto en agua, como en luz como en gas... muy por encima de los parámetros de inflación y sobretodo muy por encima de los ingresos de la familia. Hoy ingresar a un hogar es encontrarse en la mesa de la cocina con facturas que la gente hace las cuenta porque son impagables", completó.

Ante esto, adelantó además que "cuando las tarifas se convierten en injustas e irrazonables generan dos efectos altamente negativos: el primero es que quita el poder de consumo a la población, cosa que estamos viendo. Hoy cualquier economista a nivel nacional, más cercano o mas lejano al gobierno sostiene que los tarifazos de los servicios públicos se han transformado en un efecto que por un lado tiran la inflación para arriba y por el otro retraen el consumo, por lo cual favorece la recesión", dijo el diputado.



REFORMA CONSTITUCIONAL

Este punto ha sido abordado por muchos funcionarios de este gobierno socialista, como así también por la oposición, que se resiste a varios ítems en sus modificaciones. "Nosotros presentamos nuestro propio proyecto de la reforma total de la constitución y creemos que debe hacerse las selecciones de constituyentes junto con la elección provincial el año que viene. Esa es nuestra posición que sostenemos, diferente a la que tiene el gobierno provincial", dijo.

En tanto, destacó que con el gobernador Lifschitz "tenemos muy buen diálogo" dijo giustiniani, sobretodo de lo institucional y en lo político permanente, destacó. "Con el tema de la ley de educación ha sido un ida y vuelta con la Ministra Balagué o sea que en todo lo que sea la marcha de lo que le interesa a los santafesinos por supuesto siempre hay un ida y vuelta con la legislatura y el gobierno provincial. Tenemos disidencias, públicas como lo que antes manifestaba como es lo de los tarifazos", expresó.

Por su parte, en cuanto a la inseguridad, alertó que "es muy grave lo que está pasando. El mismo gobernador ha sostenido que esto debilita la institucionalidad y me parece que todos estos hechos, o la mayoría de estos vinculados al narcotráfico, existe un factor clave que me parece que el gobierno provincial no le ha encontrado la vuelta que es la policía provincial, es decir, que hay sectores de la policía que lejos de formar parte de la solución de este problema, son parte del mismo. Resulta curioso que tantas balaceras en Rosario, tan continuadas, todavía no se puedan tener una punta de ovillo de donde viene esto. Esto se hace para atemorizar a jueces y esto es grave desde lo institucional. Siguen transcurriendo las balaceras y el tiempo y todavía no hay ninguna punta de la investigación respectiva, por lo que preocupa mucho", destacó.

A modo de cierre dijo que "fuimos muy críticos desde la oposición para con el kirchnerismo precisamente precisamente por una metodología de gobierno poco transparente. Concentraba el poder, mantenía la ley de emergencia a pesar del país, crecer al 9% y tener un súperavit fiscal al 4% de PBI... por eso decíamos que esto iba a terminar mal y mirá lo que pasó. Ahora esperemos que la justicia actué hasta las últimas consecuencias y que la justicia de terminar la culpabilidad nos deje un salgo también como conclusión", finalizó.