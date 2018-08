"En las crisis, la salida más efectiva es escuchar"

Una vez recibido de licenciado en Administración en la Universidad de Morón, Daniel Dimare tomó la posta con sus cuatro hermanos en la empresa de juguetes Dimare SA, creadora de la marca Rasti, encabezada por su padre Antonio Dimare desde su fundación en 1965, en una decisión que, vista en retrospectiva, le aportaría a la firma una gran de cuota de innovación, diferenciación y profesionalismo. Es que a su carrera de grado la sumó un postgrado en Marketing estratégico y otro de Planeamiento. Así, con conocimiento, el actual director de Marketing de la fábrica que actualmente exporta sus productos a Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile, Paraguay y Bolivia, aportó sangre joven manteniendo siempre los valores heredados.

En una entrevista con Multitaskers, el empresario que este jueves participará de la 3º edición de #SerMarketing en Rafaela, indaga sobre cómo despertar el espíritu emprendedor, qué aporta la juventud a las empresas y de qué manera puede potenciarse una marca para que tenga trascendencia internacional.

- La historia de Dimare es muy rica y muestra un espíritu emprendedor pocas veces visto para una empresa argentina: ¿De qué manera se puede inspirar y encender el espíritu emprendedor en un país como el nuestro, con tantas idas y vueltas en la economía?

- Antes que nada hay que reconocer y admitir que hacer negocios en Argentina es muy difícil por las idas y vueltas de los ciclos económicos y políticos que hemos tenido. Sabiendo esto, no perdamos energía y tiempo quejándonos de esa realidad, ya que no es fácil para nadie. Aprendamos a bailar y bailemos al son de la música que nos pasen y tratemos de elegir la mejor compañera de baile para pasarlo lo mejor posible. Se requiere de un estado mental y emocional optimista pero realista que permita al emprendedor empujar constantemente, enfrentando desafíos, dificultades, cambios de reglas de juego y frustraciones todos los días, teniendo una visión de lo que queremos para nuestro emprendimiento. A pesar de los vaivenes de nuestro país, hay mucho por hacer. Los emprendedores y empresarios pyme, debemos ser protagonistas activos y generar el cambio.

- ¿Qué cambios se produce en una empresa cuando hay un cambio generacional?

- Nuestra generación aportó profesionalismo a la pyme que gestionaba nuestro padre ya que tuvimos la dicha de ser todos profesionales y estudiar carreras relacionadas al negocio. Fuimos implementando ideas que íbamos trayendo de la universidad o innovaciones de procesos, de productos y de gestión. No todo lo "viejo" se debe cambiar: reconocer, capitalizar y amalgamar la experiencia de los antecesores con las nuevas ideas provenientes de las nuevas generaciones.

- ¿De qué forma podemos dar a conocer nuestro producto al exterior para poder exportar?

- Por nuestra experiencia vivida, primero hay que tener un producto con buen diseño y packaging, luego calidad certificada del producto y servicio al cliente. Con estos atributos, el mercado ya comienza a destacar tus productos y empresa. A partir de ahí hay que pensar estratégicamente hacia qué mercados tenemos que enfocar nuestra oferta y recurrir a las distintas herramientas y organismos que promueven las exportaciones argentinas para que nos brinden apoyo para participar de misiones comerciales, ronda de negocios en el marco de ferias internacionales o armado de agendas en países de nuestro interés.

- En tiempos de crisis ¿Cuál es la salida más efectiva para hacer? ¿De qué forma se puede responder?

- En tiempos de crisis, ante todo: escuchar. Escuchar al vendedor de tu empresa, al cliente (comerciante en nuestro caso) y al consumidor. Ellos son una fuente rica de la situación y de la tendencia del sector o de la economía. En base esa información, preguntarse ¿cómo puedo capitalizar esta nueva situación o tendencia en mi negocio para sacar provecho? Siendo pyme, la adecuación a las nuevas reglas es más rápida y efectiva. Obviamente, habrá un período de transición hasta encontrar el nuevo rumbo que requerirá de ajustes y esfuerzos sin ver resultados inmediatos. En nuestro caso, ante tantas situaciones complejas del mercado y de nuestra historia, hubiese sido normal que cada uno de nosotros quisiera emprender algo nuevo solo y en forma independiente de la fábrica de juguetes, pero logramos ir emprendiendo dentro de nuestra empresa aprovechando nuestro espíritu emprendedor sumado a la experiencia y trayectoria de mi padre en el sector. Este mix de experiencia + trayectoria y espíritu por emprender cosas nuevas hace que el negocio se multiplique desde adentro y no emprendiendo por afuera de ella.

- La innovación es una de las respuestas más claras para distinguirse de la competencia, ¿Cómo podemos potenciarla? ¿Qué es necesario para ser una persona innovadora?

- Para ser innovador es necesario ser inquieto y animarse a explorar. Aunque no sepas algo, hay que intentar, comprender, analizar y capitalizar las "novedades" para sacar un provecho en tu negocio. Esas "novedades" pueden ser una nueva tendencia, una manera de hacer algo diferente, una nueva tecnología que puede ser aplicada a nuestros productos o a nuestros servicios o procesos. No siempre las innovaciones generan resultados económicos, a veces, sirven para generar imagen o reputación de nuestros productos o empresa.