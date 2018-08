Los chicos jugaron la cuarta

El fin de semana se disputó la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. En esta jornada, los duelos salientes fueron los clásicos entre 9 de Julio y Atlético, donde la Crema se quedó con los partidos de novena especial, octava, sexta y quinta; 9 de Julio se impuso en novena e igualaron en séptima. La inactividad debido a que tuvo fecha libre fue para Argentino Quilmes.

Estos fueron los resultados y goleadores:

Quinta división: Libertad 4 (Bautista Rodriguez, Cristian Lucero y Alexis Gilabert -2-) - Ben Hur 1 (Santiago Gauchat); 9 de Julio 0 - Atlético 1 (Paulo Luque); Ferrocarril del Estado 0 - Brown 1 (Facundo Ruffiner); Independiente 0 - Peñarol 4 (Daniel Toledo, Ignacio Dietz, Sebastián Rivaneira y Juan Coria) y Sportivo Norte 0 - Unión 2 (Diego Gutiérrez -2-).

Principales posiciones: Unión 12 puntos; Atlético 8; Libertad y Brown de San Vicente 7.

Sexta división: Libertad 3 (Gastón Cejas -2- y Nicolás Hernández) - Ben Hur 0; 9 de Julio 0 - Atlético 1 (Emiliano Fenoglio); Ferrocarril del Estado 2 (Matías Clemenz y Nicolás Cisneros) - Brown de San Vicente 2 (Francisco Ferrao -2-); Independiente 0 - Peñarol 0. Unión le gana puntos a Sp. Norte, que no presenta divisional.

Principales posiciones: Ferrocarril del Estado, Libertad y Atlético 10 puntos; Unión 9.

Séptima división: Ferrocarril del Estado le ganó puntos a Brown, que no presenta divisional; Libertad 1 (Francesco Toldo) - Ben Hur 1 (Oscar Díaz); 9 de Julio 0 - Atlético 0; Independiente 0 - Peñarol 0 y Sp. Norte 0 - Unión 3 (Luciano Gonzalez -2- Julián Kerk).

Principales posiciones: Unión 12 puntos; Atlético 8; Peñarol y 9 de Julio 7.

Octava división: Libertad 0 - Ben Hur 0; 9 de Julio 0 - Atlético 1 (Yair Sosa); Ferrocarril del Estado 2 (Agustín Mina y Lucas Moralez) - Brown 1 (Fabrizio Sacco); Independiente 0 - Peñarol 2 (Lautaro Rodriguez y Bruno Bahl); Sportivo Norte 0 - Unión 2 (Lautaro Molina y Mateo Duarte).

Principales posiciones: Ferrocarril del Estado 12; Atlético 10; Unión 7; Quilmes 6.

Novena división: Libertad 0 - Ben Hur 0; 9 de Julio 2 (Lucas García y Lionel Ledesma) - Atlético 1 (Benjamin Gagliano); Ferro 0 - Brown 0; Independiente 0 - Peñarol 4 (Joel Bonifacio, Gino Alessio -2- y Francisco Sanmartino); Sp. Norte 2 (Kevin Domínguez y Brian Villafañe) - Unión 1 (Francisco Andreo).

Principales posiciones: Atlético, Peñarol y Sportivo Norte 9 puntos; Brown 6.

Novena especial: Libertad 0 - Ben Hur 0; 9 de Julio 0 - Atlético 3 (Jan Ostertag, Manuel Gómez y Tomás Sosa).

Categoría 2006: Ben Hur 2 (Camilo Alberto -2-) - Libertad 0; Atlético 2 (Martín López y Facundo Weissen) - 9 de Julio 0; Brown 1 (Ramiro Galetto) - Ferrocarril del Estado 6 (Leonel Coronel, Pedro Ledesma, Luca Zbrun, Facundo Ortiz, Mateo Cassina y Mateo Montenegro); Peñarol 1 (Tomás Báez) - Independiente 0 y Unión 1 (Thiago Strak) - Sp. Norte 1 (Tomás Alderete).

Principales posiciones: Ferrocarril del Estado 10 puntos; Ben Hur 9; Unión, Peñarol y Atlético 7; 9 de Julio 6.

Categoría 2007: Peñarol le gana puntos a Independiente, que no presenta equipo. Ben Hur 0 - Libertad 0; Atlético 5 (Gerónimo Avayay, Vicente Scarafía, Renato Sánchez, Valentino Gandín y Matías Herrero) - 9 de Julio 0; Brown 0 - Ferro 1 (Diego Villarreal); Unión 4 (Lautaro Inderkumer -3- y Matías Bertero) - Sp. Norte 0.

Principales posiciones: Atlético, Unión, 9 de Julio y Ferrocarril del Estado 9 puntos; Ben Hur y Libertad 7.



LA PROXIMA FECHA

Será la quinta con estos partidos: Peñarol vs. Sportivo Norte; Brown de San Vicente vs. Independiente de San Cristóbal; Atlético Rafaela vs. Ferrocarril del Estado; Ben Hur vs. 9 de Julio y Argentino Quilmes vs. Libertad. Libre: Unión de Sunchales.