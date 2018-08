SerMarketingOPEN en la cuenta regresiva

Por tercer año consecutivo en nuestra ciudad, y con gran parte de las entradas vendidas, la Cámara de Profesionales de Marketing de Rafaela y la Región completó la grilla de disertantes para esta edición con 8 referentes de reconocida trayectoria nacional e internacional que compartirán sus conocimientos sobre diferentes temáticas.

#Ser Marketing edición 2018 se realizará este jueves 16 de agosto a partir de las 10:30 hs. en el Complejo de Cines Las Tipas. Las disertaciones se realizarán en dos salas contiguas, para que cada asistente pueda elegir, entre las dos que se realizarán en simultáneo, cual es de su preferencia.

El Gobierno de Santa Fe, a través de su Ministerio de Producción y la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y RRII se sumaron a la gran cantidad de empresas auspiciantes para brindar su apoyo a esta tercera edición del #SerMarketing.

El foro constituye una oportunidad para compartir con empresarios, estudiantes, emprendedores y creativos locales para continuar generando redes que se traduzcan en beneficios comunes.



DISERTANTES

Julian Gaita Gonzalez: Consultor y especialista en estrategia y gestión. Julián entiende que el éxito en las empresas reside en la capacidad de sus directivos para afrontar los cambios y lograr una correcta planificación estratégica a largo plazo y viene a mostrarnos las formas de estar siempre preparados.

Pablo Gullelmotti: Licenciado en Dirección de Negocios y en Antropología Social y Cultural. Especialista en Analytics. Es Gerente de BI, Analytics, Estrategia Digital e Innovación en la agencia Think Thanks, premiada como Mejor Agencia Digital Latam para Comercio Electrónico.

Patricio Cavalli: Consultor en Marketing Digital, Tecnología, Branding y empleo del Futuro. Coorganizador del IA Summit en 2017: “Los negocios con Inteligencia Artificial”. Patricio nos presentará esta nueva mirada y las diferentes implementaciones que se pueden hacer con la misma.

Daniel DiMare: Lic. en Administración, especializado en Marketing y Planeamiento Estratégico. Dueño de Rasti. Especialista en Juguetes y editor de JuguetesyNegocios.com. Daniel no presentará, en esta oportunidad, el caso de éxito de su empresa familiar Rasti.

Nicolás Jaureguiberry: Comunicador Social. Lidera un equipo de diseñadores e investigadores que ayudan a organizaciones a crear soluciones innovadoras enfocando la mirada centrada en la persona. Trabajó para el Grupo Clarín, Despegar, BBVA, entre otras. Buscará inspirarnos una nueva forma de ver las cosas y nos dará herramientas para ello.

Vaka Lazzari: Publicista de profesión, dirige Marketinería, una agencia que desarrolla estrategias e innovación para las organizaciones más importantes a nivel internacional, tales como Google, Farmacity, Uber, Red Link, Banco Nación, Fibertel y Netflix, entre muchas otras. Vaka nos contará su experiencia.

Fernanda Kersman: Storytelling Coach. Ayuda a las personas y organizaciones a contar sus ideas, acciones y proyectos de manera clara, atractiva y recordable. Fernanda pondrá luz sobre cómo debemos expresarnos para lograr la atención que deseamos de nuestros públicos.

Alberto Schuster: Contador y Lic. en Administración de empresas. Lidera la Unidad de Competitividad de ABECEB y es Director Externo del Banco HSBC. En 2009 fue presidente del 45° Coloquio de IDEA. En esta oportunidad nos va a contar cómo hacer que nuestras empresas sean cada vez más competitivas.



ENTRADAS

Las entradas se encuentran en venta a través de Evenbrite y en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela (Necochea 84). Para más información acceder a www.cpmrr.org/sermarketing/ o al Facebook o Instagram de la Cámara de Profesionales de Marketing de Rafaela y la Región.