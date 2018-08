Kimi Räikkönen seguiría otros dos años en Ferrari

Kimi Räikkönen es el compañero ideal para Sebastian Vettel, porque no tiene ya grandes pretensiones en el Mundial de Fórmula 1 y es funcional al equipo, aunque a veces insulta por radio cuando una sugerencia no le gusta.

Por eso estaría contento el alemán si se confirma que "Iceman" ha firmado por dos años más con la Scuderia para conducir el auto sucesor del SF71H en la próxima temporada.

Según medios europeos, Kimi habría extendido su vínculo con Ferrari por dos temporadas más, con opción de rescindirlo, cualquiera de las dos partes, a fines del campeonato 2019.

Räikkönen, último campeón con la Scuderia en 2007, parecía que no continuaría en la escuadra de Maranello ante el avance del joven Charles Leclerc, pero la muerte de Sergio Marchionne, principal impulsor del piloto monegasco a la segunda butaca cambió los planes del equipo.

Al parecer, en el Gran Premio de Bélgica (26 de agosto), o a más tardar en Monza (2 de septiembre), Ferrari anunciaría la continuidad de Kimi con el buzo rojo.



LA OPTICA DE MASSA

Fernando Alonso no para de recibir críticas. Si el pasado jueves fue Christian Horner, responsable de Red Bull, que aseguró que el español "ha causado caos en los equipos en los que estuvo", ahora también lo atacó Felipe Massa.

"Alonso tiene una cosa que, cuando cierra la visera, parece que son dos personas diferentes. Y eso termina dividiendo al equipo. Ese es el problema que tiene", comentó Massa.

El brasileño, quien correrá en la Fórmula E desde la próxima temporada comparó a Alonso con Michael Schumacher, quienes fueron sus compañeros en Ferrari.

"De talento, los pongo en un mismo nivel. Alonso tiene un talento, una facilidad de entender la carrera, de girar rápido. Es un piloto diferente, inteligente, veloz, completo, como Schumacher también lo era. En realidad, los dos eran difíciles de sobrellevar, pero yo tenía una mejor relación con Schumacher. Yo llegué a Ferrari y quería aprender de un tipo que había ganado siete campeonatos del mundo. Y él siempre me enseñó y me trató muy bien", finalizó.