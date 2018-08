Ecos del artículo Solo para basquetbolistas

Me hallaba tranquilamente en mi escritorio, cuando suena el teléfono. Cuando la atendí, mi sorpresa fue mayúscula, porque quien me llamaba desde la ciudad de Santa Fe, con una enorme carcajada, me hizo referencia al artículo publicado por LA OPINION con fecha 17 de julio de 2018.

Mantuvimos el siguiente diálogo:"habla el Sr Raspo", por supuesto le dije que sí; " he leído su artículo de LA OPINION, titulado "Sólo para basquetbolistas" y sucede que yo he sido gran amigo del personaje a quien el árbitro, en un partido le cobró zona, que es una infracción que se comete cuando un jugador, después de haber cruzado la mitad de la cancha, vuelve a su lugar de defensa. En el supuesto, el jugador atacante, no había cometido la infracción, porque se detuvo, y los dos talones ya estaban el la zona de ataque, o sea no había vuelto al lugar de la defensa.

Le mostró tal indicación al árbitro, pero este que tenía algo de dañino, y de cómico, lo miró al jugado, a quien todos conocían por " el Perro" y le dijo:"Sí los talones están en la zona de ataque, pero la cola".

Moraleja: " la carcajada fue espontánea y muy ruidosa", agregándome mi interlocutor, ¡ Que así fue la anécdota", y que el llamado " el perro" lo era su gran amigo "Pastorino". En fin nos reímos un rato los dos, y a la vez le pregunté por su apellido, y me contestó sí, soy Sabattini".