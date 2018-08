Esteban Gini no correrá en los "1.000 Kilómetros"

FOTO FACEBOOK ESTEBAN GINI. No correrá en Buenos Aires.

Esteban Gini no podrá correr el fin de semana en los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires", como consecuencia de haber sido operado de urgencia por un cuadro de apendicitis, que además de mantenerlo al margen de esa competencia podría dejarlo de lado en la siguiente, que se disputará en Paraná.

Gini había invitado, para compartir el Chevrolet, a Jonathan Vázquez y Nicolás Impiombato, quienes se perderán la segunda edición de la carrera de larga duración más esperada del calendario, por lo que serán 45 los autos que participarán el domingo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez".

UNO QUE DEBUTA

El último viernes, Próspero Bonelli sufrió la baja de uno de sus invitados para los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires", ya que Franco Ercoli le informó al piloto entrerriano que no podría correr por un fuerte dolor en la espalda.

Sin embargo, el oriundo de Concepción del Uruguay consigo rápidamente un reemplazante. Se trata de Lucas Carabajal, joven promesa de las categorías promocionales de la ACTC, que debutará en el Turismo Carretera.

El juvenil chaqueño, de 18 años, corre actualmente en el TC Pista Mouras con una Dodge del equipo de Claudio Bisceglia y viene de quedar segundo en la Etapa Regular con una victoria y cuatro podios, además de dos poles.

Carabajal será el segundo invitado, toda vez que ya había sido confirmado en ese carácter Marcelo Videle.



OTRO CANAPINO

Habrá dos Canapino en pista el próximo 19 de agosto cuando se lleven a cabo los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires" del Turismo Carretera.

Matías, hermano del bicampeón Agustín, será el segundo invitado de Nicolás González en el Torino del A&P Competición.

En un principio Mauricio Chiaverano iba a ser el tercer piloto del rafaelino, aunque por un problema de salud no podrá estar presentar.

Cabe señalar que el restante integrante del trinomio es Juan Cruz Talamona.

"Estoy muy agradecido a Nicolás y a todo su equipo por esta oportunidad", dijo el arrecifeño, quien corrió a principio de año en el TC Mouras.