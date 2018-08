El BCRA se propuso eliminar las Lebac

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Banco Central anunció ayer medidas para la "eliminación gradual" del stock de Lebac, que asciende a casi 1 billón de pesos, y prometió asegurar la disponibilidad de dólares para "garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios".

De ahora en más, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac -una se realizará este martes- será "menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias". Para el organismo, cuando concluya este proceso, "el stock de instrumentos emitidos por el Banco Central será significativamente inferior al actual, y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local".

Y aseguró que esta decisión "permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía".

La autoridad monetaria puntualizó que, del monto total de Lebac, la mitad está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

En un comunicado, el Banco Central indicó que, de ahora en más, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias.

Por caso, en la licitación que se realizará hoy, se ofrecerá un máximo de 230 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios, contra un vencimiento estimado de 330 mil millones de pesos en manos de los mismos.

"El monto ofrecido se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el Banco Central estima que será eliminado durante diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan", añadió el organismo.

Además, para las entidades bancarias, el Banco Central sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ): estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de Lebac.



CAPUTO

"Mañana (por hoy) licitaremos US$ 500 millones y pasado, si lo demandan, otros US$ 500 millones, o US$ 700 millones", afirmó ayer el presidente del Banco Central, Luis Caputo, en un intento por frenar la escalada del dólar, que cerró cerca de los $31.

Así, en una jornada convulsionada en la que el dólar amagó terminar a $31, el presidente del Banco Central buscó salir a frenar la corrida con todas las herramientas a su disposición, en especial las reservas. Además, defendió la decisión de ir eliminando las Lebac y sostuvo que "no es un canje compulsivo pero reduciremos el stock mes a mes para sacar todas las Lebac a fin de año".

"¿Para qué dilatar algo que el mercado ya estaba esperando? Terminar con las Lebac es un paradigma, es un cambio fundamental en el sistema financiero", aseguró. Caputo dijo que el stock de Lebac que no están en manos de los bancos representa unos $ 500.000 millones, de los cuales unos $ 100.000 millones están en manos del sector público.