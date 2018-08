Dos cercanos del Papa Nacionales 14 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El referente de movimientos sociales y asesor de Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz Juan Grabois y el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés acompañaron ayer a la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner durante su presentación en los tribunales federales de Comodoro Py.

Se trata de dos dirigentes de extrema confianza del Papa Francisco, aunque se desconoce si la jugada contó con el visto bueno del jefe del Vaticano en un momento delicado para la ex mandataria en el frente judicial.

De todos modos, la presencia de ambos dirigentes dejó en evidencia que la estrategia de Cristina Kirchner es demostrarle a lo que denomina la "corporación judicial" que no sólo su "guardia pretoriana" organizada en Unidad Ciudadana cierra filas detrás de ella, sino que a su vez puede exhibir el apoyo de otros actores importantes de la sociedad.