Grillo cerró un buen torneo con una situación curiosa

Emiliano Grillo culminó su mejor actuación en los majors desde agosto de 2016 con un sólido puesto 31° en el PGA Championship 2018. Sin embargo, el golfista argentino de 25 años no quedó contento con el final de torneo que tuvo.

Grillo venía el domingo -6 para el campeonato cuando su tiro de salida en el hoyo 18 terminó en el rough de la izquierda. Todo parecía normal hasta que el chaqueño caminó 260 yardas para jugar su segundo tiro en la bandera final del Bellerive Country Club en St. Louis. El problema fue que el actual 44° de la FedEx Cup 2018 llegó al lugar de los hechos y su bola misteriosamente había desaparecido.

Esta situación molestó bastante al jugador, que finalmente se vio obligado a regresar al tee para ejecutar su tercer tiro debido a la regla de la bola perdida (Regla 27). “La verdad es que no me había pasado nunca y espero que sea la última vez (que pase)”, dijo Grillo en diálogo con agencia EFE.

Minutos después, dejó su cuarto golpe prácticamente dado para terminar con un bogey que pudo ser mucho peor. Esta salvada le permitió rescatar una tarjeta de 70 tiros (par) que incluyó cuatro birdies y cuatro bogeys en el Bellerive CC, campo donde acabó con un total de 275 golpes (-5).

Grillo, que llegó a estar -7 a la altura del hoyo 14 antes de cometer bogeys en el 15 y 16, cerró su mejor actuación en un major desde que culminara 13° en el PGA Championship 2016.



RANKING MUNDIAL

El emocionante triunfo conseguido por Brooks Koepka en el PGA Championship le permitió al norteamericano superar a su compatriota Justin Thomas (3º) y al inglés Justin Rose (4º) para instalarse en el segundo lugar del ranking mundial de golf, correspondiente al lunes 13 de agosto. Koepka, vencedor en tres de los últimos seis majors en los que ha participado, alcanzó este lunes su mejor ubicación histórica en el OWGR. De esta manera, el golfista de 28 años quedó a solo 0.31 puntos de desbancar de la cima del escalafón mundial a su compatriota y amigo Dustin Johnson (1º).

Otro que sacó rédito a su gran semana en Bellerive fue nada más y nada menos que Tiger Woods. El norteamericano, que había comenzado la temporada como el 656 mejor golfista del ranking mundial, trepó 25 lugares y se instaló en la casilla 26° del OWGR gracias al segundo puesto que consiguió en Missouri.

En cuanto a los latinoamericanos, el chileno Joaquín Niemann (157º, +6 lugares) se transformó en el nuevo número cuatro de la región en desmedro del paraguayo Fabrizio Zanotti (165º, -4 puestos). De igual manera, ambos siguen detrás del argentino Emiliano Grillo (64º), el venezolano Jhonattan Vegas (86º) y el mexicano Abraham Ancer (149º).