Samuel se sumaría al cuerpo técnico

Si bien la dupla técnica de la Selección Argentina conformada por Lionel Scaloni y Pablo Aimar ya prepara los amistosos ante Guatemala y Colombia, la permanencia del Payasito en el cargo parece tener fecha de vencimiento y ya se baraja un posible reemplazante de cara al futuro como ayudante de campo: Walter Adrián Samuel. A medida que avance el año, la idea de Aimar es volver a su rol de formador de juveniles y estar más cerca de las divisiones formativas del combinado nacional. Si bien el nombre de Samuel se baraja como una idea, es el que más chances tiene de convertirse en el ladero de Scaloni mientras continúe el proceso de interinato en la Albiceleste. De todas formas, para que se confirme la llegada del ex zaguero central de Boca al banco de suplentes de Argentina falta la aprobación de la Asociación del Fútbol Argentino.



MAGALLAN, EN LA MIRA

Mientras tanto, Lionel Scaloni ya está en funciones como entrenador interino de la Selección Argentina y comienza a analizar qué futbolistas llevará a la gira amistosa por Estados Unidos. El técnico iba a estar presente en la Bombonera para ver el partido entre Boca y Talleres, aunque finalmente no fue y quien sí estuvo fue uno de sus ayudantes, Martín Tocalli. Además de ver a una fija para la gira, Cristian Pavón (hizo un gol), Tocalli fue con la función de seguir de cerca a otro futbolista Xeneize: Lisandro Magallán. El defensor, que supo vestir la camiseta argentina en seleccionados juveniles y en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aún no tuvo experiencia en la mayor. Argentina jugará el próximo 7 de septiembre ante Guatemala, en Los Ángeles, y el 11 del mismo mes enfrentará a Colombia, en Nueva Jersey.