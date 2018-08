Perotti cuestiona la política económica

El senador nacional señaló que la gestión económica del Gobierno nacional "atenta contra la industria nacional". Y consideró que "no es lo mismo producción, trabajo e industria nacional que apertura económica, acuerdo con el FMI y ajuste".

El senador nacional, Omar Perotti afirmó que “las políticas económicas del gobierno nacional están atentando contra la industria nacional y están atentando contra la mediana y la pequeña empresa, que son la base central del empleo y la ocupación en nuestra provincia de Santa Fe“. Fue durante una reunión que mantuvo con la UOM de Santa Fe y en la que participaron, secretarios generales, delegados y trabajadores metalúrgicos de las diez seccionales de toda la provincia.

Durante el encuentro, el senador nacional escuchó a los trabajadores que expusieron sobre las problemáticas y dificultades que están pasando las empresas de la región y coincidieron en la necesidad de implementar planes que fomenten la industria nacional.

Al respecto, Perotti indicó que “si bien uno conoce la provincia y los sectores productivos, la verdad que poder escuchar directamente el informe de cada uno de los representantes de las diez seccionales es algo muy enriquecedor” y explicó que “las políticas nacionales están generando mucho daño en el sector metalmecánico, hay mucha y real preocupación”.

En ese sentido explicó que “existen dos proyectos totalmente diferentes, uno que se apoya en el trabajo y que cree en la industria nacional y otro que le da prioridad al sistema financiero. No es lo mismo producción, trabajo e industria nacional que apertura económica, acuerdo con el FMI y ajuste”, y remarcó que “la producción y el trabajo son los que van a levantar el país y la provincia”.

Allí expresó que “tenemos que tener un Estado que acompañe claramente este tipo de políticas y no dejarlo librado a si un sector puede competir o no abriéndole totalmente las importaciones” y pidió fomentar la ciencia y la tecnología: “En las nuevas empresas de base tecnológica tenemos un potencial como argentinos que tenemos que cuidar”

“Cuando el sector financiero fijó las reglas de juego en la argentina al sector de la producción y el trabajo le fue mal, cuando el sector financiero se adueñó de las decisiones a la provincia de Santa Fe también le fue mal” advirtió Perotti.

El legislador nacional reclamó un mayor protagonismo de la provincia en el esquema nacional: “Santa Fe tiene que estar sentada en la mesa donde se definen las política industriales” y pidió a la vez “un rol más firme de los productores y empresarios”.

La reunión, que se realizó en la sede de la UOM filial Santa Fe, fue presidida por su secretario general, José Luis Ortiz, y participaron las 10 seccionales de la provincia.