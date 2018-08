En relación al juicio oral y público que comenzó en Esperanza por abuelos que abusaron de su nieto, y por cuyo hecho los fiscales piden hasta 25 años de prisión para la abuela, en la víspera a través de radio LT 10, se tuvo la amarga y sorprendente noticia de que por este juicio, los padres del nene abusado se tuvieron que ir de Esperanza.

Para este lunes (ayer) estaba previsto el inicio del juicio por el llamado "caso Baraldo", de Esperanza, en el cual un matrimonio mayor y su hijo están acusados de abusar sexualmente de su nieto y sobrino, respectivamente.

Tras un recurso presentado por la defensa de los imputados, el debate se pospuso hasta la jornada de hoy.

"Siempre están dilatando todo", se quejó Fernanda Baraldo, en referencia a los abogados de la contraparte. "Lo que ellos no quieren es escuchar a mi hijo", dijo, en diálogo con el móvil de LT10.

Ella no sólo es madre de la víctima, que tenía 11 años al momento de las violaciones, sino que es también querellante en el proceso. Y los sospechosos son nada más y nada menos que su padre, su madre y su hermano.

Sin embargo, es ella quien, junto a su marido, debió recurrir al programa de protección de testigos de la provincia. "Estoy custodiada todo el tiempo. Estoy más tranquila por ese motivo", cuenta. Mientras tanto, sus familiares fueron liberados por la Justicia en diciembre pasado.

Según asegura, Carlos y ella debieron irse de Esperanza luego de que otro de sus hermanos y alguien más quisieran atropellarla. Pero además, Fernanda afirma que "esto no termina acá", ya que habría "una nueva víctima de abuso", en un caso que involucraría a este otro hermano.