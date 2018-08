"En nuestro país se cierra más de un tambo por día" Locales 13 de agosto de 2018 Redacción Por Expresó el presidente de la Rural Pedro Rostagno en el acto inaugural.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. LIOTTA ROSTAGNO./ Destacó la refacción del Salón de Industrias "Carlos Mognaschi".

El acto inaugural de ayer en la Expo Rural fue muy emotivo por varias situaciones: la SRR cumplió 112 años de vida institucional (celebrado con la actuación del violinista Emiliano Billoud), el reconocimiento al gerente de la entidad Sebastián Operto que se retira este año, y los reclamos presentados por el presidente de la Rural Pedro Rostagno, Gustavo Vionnet (vicepresidente de Carsfe), Atilio Carignano (vicepresidente segundo de CRA). También estuvieron presentes la ministra de la Producción Alicia Ciciliani (también dio un discurso, ver página 5), el senador nacional Omar Perotti, el intendente Luis Castellano, el senador provincial Alcides Calvo, el coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel, los concejales Lisandro Mársico y Carina Visintini, el intendente de Sunchales Gonzalo Toselli, los ex presidentes de la SRR Edigio Vincenti, Rubén Ferrero y Juan Imvinkelried, entre otros.

Tras la entonación del himno nacional a cargo de la Banda Municipal de Música, el primero de los discursos estuvo a cargo de Rostagno, expresando que "trabajamos con gran dedicación un tema recurrente y preocupante, la inseguridad rural. Una problemática que atenta constantemente no sólo contra los bienes materiales y de trabajo sino contra las personas. Se suman la falta de infraestructura para transportes, comunicaciones, salud, educación, socialización y entretenimiento que aísla cada día más a los pobladores rurales convirtiendo el campo en un lugar poco conveniente para vivir y trabajar".

"Otra problemática de vieja data es la hidrovial. Solicitamos que se avance con celeridad sobre el proyecto de reacondicionamiento del canal principal Vila-Cululú, así como también sobre la situación de una arteria fundamental para trasladar la producción, la ruta nacional 34. Subrayo que las obras deben ejecutarse, en el tiempo y la forma previstos, para que el motor productivo de la región siga en marcha y para que se cumpla con la palabra empeñada tanto por el Estado nacional como por el provincial".

"Se cumplió la promesa de la quita de retenciones excepto en la soja pero por otro el plan económico con constantes como la inflación, la presión impositiva y los ajustes atenta contra las posibilidades de crecimiento. Otro ejemplo de asimetría es el impacto de la reciente devaluación que afectó principalmente a la lechería incrementando los costos de producción en una actividad que tiene cerca del 80% de sus insumos dolarizados.

"El valor generado por la cadena láctea es de casi 550.000 millones de pesos en los últimos 3 años. El valor neto creado entre los eslabones de producción e industria dio un resultado negativo de 17.795 millones de pesos de los cuales el 97% fue perdido por la producción, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

"En el último año la cantidad volvió a caer un 4% y esto representa más de 450 establecimientos. Significa que, más allá del gobierno a cargo, en nuestro país siguen cerrando más de un tambo por día.

"Gigante, pesado y lamentable es el circuito de la burocracia estatal que impide proponer, gestionar, agilizar y hacer efectivas las medidas que colaboren con el mejoramiento de la actividad. Prueba de ello es todo lo que quedó pendiente en el cobro de los créditos de $ 2.000 por vaca. Hace más de un año se habían comprometido para este fin el aporte de la Nación de 250 millones y 150 millones de pesos del gobierno provincial.

"Sin mercados institucionalizados, sin reglas claras y sin previsibilidad los tambos seguirán cerrándose. Por ello participamos activamente en el encuentro de dirigentes lecheros de CRA que se realizó en Rosario del cual surgieron acciones concretas. CRA tiene un plan para lograr la institucionalización del mercado lácteo. Equiparar la leche a lo que es el mercado de la soja, maíz, trigo y carne.

"En el sector de carnes ante la situación de escasez hídrica, en las zonas afectadas, hubo un claro aumento de movimientos de hacienda a fines de alivianar los campos por la falta de forraje. El productor ante la situación de sequía ajustó la carga mediante el adelantamiento de las ventas de invernada, recría y animales terminados, según el informe del 1er. trimestre 2018 del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Respecto a la producción de granos, la sequía afectó gravemente su rinde en la cosecha, disminuyeron los niveles de exportación y como consecuencia los ingresos de divisas al país.

"Quisiera remarcar que en situaciones adversas como la actual, son fundamentales las medidas de política económica a nivel sectorial (desarrollo de seguros multi-riesgo con primas zonales que pueden compartirse entre los sectores público y privado) y que no sea el Estado quien actúe como empresa aseguradora.

"Hace menos de un mes se conmemoraron los diez años de un intento de avasallamiento al campo por parte del gobierno de turno por la lamentablemente recordada resolución 125 de retenciones móviles. Mi reconocimiento a los férreos dirigentes de esta Rural y entidades hermanas que con justa razón y firmeza se plantaron y dijeron no ante quienes en aquel momento solamente ocupaban y preocupaban por cumplir el circuito de sus hoy famosos bolsos.

"La Sociedad Rural de Rafaela, en el continuo cumplimiento de su objetivo esencial que es trabajar por la revalorización del productor agropecuario y su familia, organizó en junio pasado una actividad especial denominada Jornada de Innovación Agropecuaria. Allí desgranaron conceptos, experiencias y propuestas 25 panelistas provenientes de diferentes ámbitos como investigación, producción, educación, tecnología, industria y acción gremial".