Bosio, Tedeschi, Fenoglio, Testa y Bertone vencieron en Rafaela Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por CAR SHOW SANTAFESINO

FOTO PRENSA CAR SHOW LUCAS TEDESCHI./ En gran remontada se impuso en el TS 1800. EZEQUIEL BOSIO./ Fue el vencedor en TC 4000.

El Car Show Santafesino cumplió con la sexta cita de su calendario 2018 en el “Juan R. Báscolo” de Rafaela, donde cada una de las divisionales que componen el zonal más federal del país brindaron grandes espectáculos en pista como en cada visita al veloz trazado rafaelino.



BERTONE EN FIAT 600

La primera de las finales en ponerse en marcha ayer fue la del Fiat 600 TS, con una importante recuperación del parque que brindó un atrapante espectáculo en pista, donde el santafesino Eduardo Bertone partía desde la mejor ubicación seguido del campeón Horacio Fernández, quienes lucharon a lo largo de los catorce giros por la punta de la competencia final, donde logró prevalecer Eduardo Bertone por solo 8 milésimas sobre el de Ataliva, Horacio Fernández que fue segundo, mientras que tercero y completando el podio arribó el cordobés Sebastián Grosso. Cuarto fue Nicolás Aimar, quinto Javier Melidoro y sexto Pablo Giecco. Detrás se ubicaron Pablo Scotto, Federico Sabá, René Esquivel y Paulina Segovia.



TESTA EN FORMULA 3

Pasado el mediodía la Fórmula 3 daba inicio a la segunda final del fin de semana, donde el rosense Renzo Testa (Scudería Testa) logró la victoria de manera contundente, en el inicio fue acechado por el chaqueño Manuel Macarro (MR Racing) que dominó la competencia por un par de giros para que luego Testa volviera a la punta y comience a afianzarse hasta la caída de la bandera a cuadros.

Macarro en una gran carrera culminó segundo y tercero arribó el líder del certamen Franco Bosio (RFJ Racing). Cuarto finalizó Alfredo Esterkin (MR Racing), quinto Fabián Mainero (RFJ Racing) y sexto Juan Carlos Polini (Della Santina Competición).

Detrás arribaron Tomás Campra (Barovero Racing), Joaquín Ricciotti (Scudería Testa), Federico Perletti (RFJ Racing) y Mauricio Luciano (Tedeschi Motorsport).



FENOGLIO EN TURISMO FIAT

Luego se disponía a largar la final del Turismo Fiat Santafesino, donde el joven de Brinkmann, Martín Ferrero fue el dominador en el inicio de la prueba mientras que detrás había una intensa lucha en todos los puestos. Giros más tarde aparecería el campeón Hernán Fenoglio (Uno) para tomar decididamente la punta hasta el final de la competencia, quedándose con la victoria el de Villa María, segundo culminó José Luis Costamagna (Duna) y tercero Martín Ferrero (Uno) quienes arribaron a la par a la línea de sentencia.

Cuarto fue el local Maximiliano Andreis (Uno Way), quinto Ignacio Haroian (128) y sexto Luciano Menocchio (Uno). Más atrás culminaron Francisco Caffaratti (Uno), Abel Sánchez (128), Gastón Prietto (Uno) y el local Ricardo Saracco (Uno Way).



TEDESCHI EN EL TS 1800

En el TS 1800, tras partir decimoctavo el de Las Rosas, Lucas Tedeschi (Gol Trend) se llevó la victoria en una atrapante final. Juan Manuela Passera (Fiesta Kinetic) largaba desde la mejor ubicación pero quedó fuera en el inicio, luego sería Santiago Robledo (Clío) quien dominaría la prueba.

Promediando mitad de carrera la misma debió ser interrumpida por el auto de seguridad por un toque entre de Gustavo Santibañez y Danilo Dangelo, donde este último sufrió un vuelco con su Gol, sin consecuencias físicas para el piloto carlospasence. Tras el relanzamiento Santiago Robledo (Clío) continuaría siendo el dominador seguido de cerca por Bailone, User y Tedeschi en una constante lucha, hasta el último giro donde en una ajustada maniobra Tedeschi doblegó a Robledo y tomó la punta de la final para alzarse con la victoria en una gran remontada, segundo culminó el de Villa Nueva, José Ignacio Bailone (Clío) y tercero el santafesino Lucas User (Clío) en una gran labor.

Cuarto fue Juan Pablo Alisio (Clío), quinto Alejandro Ramón (Clío) y sexto finalmente se ubicó Santiago Robledo (Clío) tras retrasarse en los últimos metros de carrera. Completaron los diez primeros, Adelqui Orazi (Gol), Diego Rossi (Onix), Gonzalo Alterio (Palio) y el local Fabián Mainero (Gol Trend).



BOSIO EN TC 4000

Para cerrar la actividad deportiva de la sexta fecha del calendario se disputó la segunda final del TC 4000, donde el de Cruz Alta, Ezequiel “Tato” Bosio (Chevrolet) fue el claro dominador de la competencia final desde el inicio hasta la caída de la bandera de cuadros, detrás una lucha constante entre Fabio Canciani (Ford) y Mauro Perassi (Ford) quienes acecharon a Bosio en varias oportunidades pero no lograron arrebatarle la punta.

Finalmente Fabio Canciani (Ford) fue segundo y tercero completando el podio Mauro Perassi (Ford). Cuarto finalizó el local Santiago Almeida (Chevrolet) en una gran labor, quinto Ariel Yacob (Chevrolet) y sexto Ezequiel “Kelo” Perren (Ford). Completaron el clasificador, Mario Belich (Ford), Danilo Werlen (Ford), Omar Cardetti (Ford) y Daniel Caluch (Ford).

La próxima competencia será el fin de semana del 1 y 2 de septiembre. (Prensa Car Show Santafesino).