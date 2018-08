"Todo a pulmón resume mi historia" Información General 13 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Así define Alejandro Lerner a la canción que se convirtió en un himno y que da nombre al show que, en gira por todo el país, lo lleva para celebrar su trigésimo quinto aniversario, y que en nuestra ciudad estará en el mes de octubre.

Alejandro Lerner es uno de los cantautores más reconocidos de nuestro país. Canciones como "Volver a empezar", "Campeones de la vida", "Juntos para siempre", "Sueños del ayer", "Después de ti", "Algo de mí en tu corazón", "Cuando te hago el amor", "Amarte así", "Mira hacia tu alrededor", entre otros, son himnos de la cultura popular que traspasaron todas las fronteras y permanecen a lo largo de las generaciones.

En el marco de una extensa gira por el festejo de los 35 años de “Todo a pulmón”, grandes artistas le rinden homenaje a esta canción que se convirtió en un himno hispanoamericano.

Abel Pintos, Axel, Lali, Soledad, León Gieco, Rolo (La Beriso) y Sandra Mihanovich unieron sus voces para interpretar “Todo a pulmón” junto a Alejandro Lerner, logrando una versión exquisita y llena de magia que invita a revivir una obra que emociona y forma parte de la memoria colectiva.

La grabación quedó registrada en un emotivo video con todos los artistas, que hace que este tema, que ya escuchamos una y mil veces, vuelva a cobrar un significado especial que inevitablemente nos hace un cosquilleo en el alma.

“Ale es un gran referente y esta canción es un Himno para todos los que construimos nuestro camino en la música dándolo todo en cada paso”, dijo Abel Pintos.

“Gracias Alejandro pues desde muy chico, cuando empecé a estudiar piano y música, siempre fuiste un referente y una influencia muy grande para mí. Hoy me siento más que honrado, agradecido, que me invitaras a cantar ‘Todo a Pulmón’ en la celebración de sus 35 años de este tema ícono de nuestra cultura”, expresó Axel.

"La primera vez que Alejandro entró a un estudio, fue para grabar tres canciones en mi segundo disco ‘Banda de Caballos Cansados’, o sea que lo vi crecer musicalmente. Es un honor que me haya invitado a cantar esta canción que le hice conocer a Mercedes Sosa y que ella después grabó. Por distintos motivos, nos vemos muy poco, pero cada vez que eso pasa, nuestro cariño y amistad están siempre vigentes”, León Gieco.

“El llamado de Alejandro me alegró mucho porque lo admiro y le tengo un gran cariño. Además me identifico con la letra de Todo a pulmón. Y esta versión de todos en estos tiempos que corren moviliza y emociona!!! Me atrevo a decir que es necesaria!!!”, Soledad.

“Gran momento, gran artista y gran canción. La música nos une. Gracias Ale por dejarme participar”, Rolo (La Beriso).

“Todo a pulmón es un Himno Argentino. Y me hace feliz que Ale me haya invitado a sumarme a este festejo. Lloré al cantarlo y ahora al escucharlo. Gracias!!!”, Sandra Mihanovich.