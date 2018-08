Carta de lectores Carta de Lectores 13 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La Felicidad que yo siento



Sr. Director:



Lo llamo así a este título porque me da orgullo, porque verdaderamente lo siento y quiero expresar a todos lo lindo que es ser adoptado. Hoy en día lo que estamos viviendo en nuestro país es un tema delicado. Pero no estoy acá para juzgar ni recriminar el punto de vista de los demás y tampoco para que cambien de opinión, sino para expresar mi sentimiento. En este día jueves 09/08/18 encontré una publicación de dos personas con un pañuelo rojo y el comunicado principal decía: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una familia” con mucha atención y entusiasmo observé esta difusión. Donde comenzaba a explicar qué es esta campaña y el motivo del pañuelo. Una de las expresiones que hizo una mujer fue, "Proponemos que se permita la adopción directa y también que se permita que la mamá desde el momento en que está embarazada pueda manifestar su libre voluntad de dar en adopción el niño o la niña por nacer, siempre dentro de las garantías legales". Resulta muy interesante como también atrapante, y contando mi caso donde sigo recalcando que estoy orgulloso de ser adoptado, mi mamá Liliana no pudo nunca tener el sentimiento que otras madres tuvieron o tienen de sentir 9 meses a su hijo/a dentro de su vientre. Pero sí por muchos años fueron fuertes junto a mi papá Víctor lograron tener un hijo gracias a la adopción. Y acá estoy, con una familia que desde el primer segundo de mi vida me brinda absolutamente todo y gracias a aquella familia que accedió a esta posibilidad que te brinda la vida, hoy formo parte de una familia que me hace inmensamente feliz. Por eso mismo, hoy soy uno más que llevará esta postura del Pañuelo Rojo y tratará de hacer llegar al mundo entero si puede ser posible que se mejore la Ley de Adopción y que muchas familias hagan familias a otras.

Si te tomaste el tiempo de leer esto, te lo agradezco de todo corazón y te aconsejo que sonrías a pesar de todo, porque la vida es una y debemos disfrutar cada instante que estamos en ella. Gracias!



Nicolás Sánchez

DNI 40605252