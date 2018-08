¿La pelea del siglo? Locales 13 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La pelea del siglo. Recurrente frase marketinera del mundo del boxeo que bien podría caberle al peronismo si se confirma la salida formal al ruedo por la gobernación de María Eugenia Bielsa (su hermano Rafael desestimó de plano que vaya a competir por la intendencia de Rosario). En el otro rincón desde hace rato viene precalentando Omar Perotti.

Bielsa, en un nuevo plenario llevado a cabo en esta capital no se privó de destilar su profunda animadversión hacia el socialismo, a quien tilda de facilitador del ingreso del narcotráfico en Rosario. “Si los “Monos” no matan a un juez – en Rosario- sencillamente es porque no quieren; por ahora sólo intimidan para negociar la reducción de penas, pero no estamos exentos de nada, están muy locos”, definió patéticamente el diputado provincial Carlos del Frade, agudo observador del tema.

El propio Lifschitz dijo que estaba en juego “la institucionalidad” cuando se sucedieron -y siguen- balaceras frente a domicilios de jueces. En verdad, sospechamos que el Gobernador encubrió dialécticamente algo políticamente mucho más grave.

La acompañó a María E. Bielsa en esta capital una dirigente de prestigio que otrora supo militar en las filas de Perotti: la diputada nacional Silvina Frana, a quien la separa de Bielsa la visión sobre el tema aborto; mientras Frana votó en contra en Diputados, Bielsa lo apoya.