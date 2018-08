CRAR igualó con El Quillá B Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por HOCKEY

FOTO REVISTA TODO A PULMON NO LO PUDO SOSTENER./ El equipo rafaelino se imponía con gol de Agostina Acosta.

Este sábado se disputó la tercera fecha del torneo Clausura de la Asociación Santafesina de Hockey en damas. En el sintético, CRAR igualó en el partido principal con El Quillá B 1 a 1 y sumó su primer punto en el certamen. El gol lo convirtió Agostina Acosta.

En las demás categorías (no se jugó en Sub 18) estos fueron los resultados: Sub 12, CRAR 0 – Adoratrices 0.

Sub 14: CRAR 7 (Guillermina Astudillo -2-, Ailén Salti -2-, Lucía Basualdo, Sofía Bolea y Guadalupe Vannay) – El Quillá B 0.

Sub 16: CRAR 7 (Catalina Schiavi -2-, Milagros Alí, Agustina Davicino, Guillermina Astudillo, Sofía Bolea y Pierina Stucky) – El Quillá B 0.

Reserva: CRAR 1 (Magalí Allassia) -El Quillá B 2.

Otros resultados en primera: Alma Juniors 0 - La Salle 3, Universitario 3 - Atlético Franck 0 y El Quillá 4 - Santa Fe RC 0.

En la próxima fecha (cuarta), el equipo rafaelino visitará a la línea A de El Quillá.