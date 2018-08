Boca le ganó a la T Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por Con gol de Pavón superó 1-0 a Talleres de Córdoba. River no pasó del cero en su visita a Huracán.

Boca se quedó ayer con una ajustada victoria por 1 a 0 frente a un difícil Talleres de Córdoba en un partido válido por la primera fecha de la Superliga en el que Carlos Tevez erró un penal.

El único tanto lo convirtió el ex Talleres de Córdoba Cristian Pavón, a los 8 minutos del primer tiempo.

En tanto, a los 6 minutos de la segunda etapa Boca tuvo la chance de estirar la diferencia, pero el arquero Guido Herrera le detuvo un penal a Tevez.

Por otro lado, y en un juego que tuvo mucha fricción y poco fútbol, Huracán y River protagonizaron anoche un pobre empate sin goles, en un partido disputado en el estadio Adolfo Tomás Duco.

El elenco "millonario" tuvo una chance inmejorable con un penal, a los 16 minutos del primer tiempo, pero Gonzalo "Pity" Martínez falló su remate, que salió desviado, por sobre el travesaño.



SARA TUVO SU

DEBUT EN LANUS

Lanús desperdició ayer un arranque arrollador con dos goles de ventaja frente a Defensa y Justicia, que reaccionó en el tramo final para llevarse un empate de La Fortaleza "granate" en el inicio de la Superliga. En el arco 'Granate' debutó el rafaelino Guillermo Sara, ex Atlético de Rafaela y Boca.

En el estadio "Néstor Díaz Pérez" y con público de ambas parcialidades, un penal del refuerzo uruguayo Sebastián Ribas y una definición del juvenil Tomás Belmonte le permitieron a los dirigidos por Ezequiel Carboni adelantarse en los primeros doce minutos de juego.

Pero en los últimos quince minutos del partido, el "Halcón" reaccionó gracias a doblete del ingresado Nicolás Fernández, que desde el banco de suplentes le permitió al equipo de Sebastián Beccacece llevarse un punto.



En otros juegos de ayer: Godoy Cruz 1 (95m Viera) - Estudiantes 0, Central 1 (54m Caruzzo) - Banfield 0.



Juegan hoy: 21:00 hs (Fox Sports) Atlético Tucumán vs. Racing (Néstor Pitana).



Boca 1 - Talleres 0

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Arbitro: Facundo Tello.

Boca: Andrada; Jara, Izquierdoz, Magallán, Mas; Nández, Barrios; Pérez, Pavón (87 Villa), Zárate (77m Cardona) y Tevez (73m Abila). DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Herrera; Leonardo Godoy, Komar, Quintana, Medina; Cubas,

Guiñazú (86m Arias), Ramírez; Araujo (74m Bustos), Montenegro y Sosa (59m Tomás Pochettino). DT: Juan Pablo Vojvoda.



Gol en el primer tiempo: 8m Pavón (BJ).

Incidencia en el segundo tiempo: 6m Herrera (T) le detuvo un penal a Tevez (BJ).



Huracán 0- River 0

Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán).

Arbitro: Patricio Loustau.

Huracán: Díaz; Carlos Araujo, Mancinelli, Salcedo, P. Álvarez; Rossi, Damonte; Garro, W. Pérez (77m Bogado); Gamba (84m Briasco) y Mendoza (72m Auzqui). DT: Gustavo Alfaro.

River: Armani; Mayada, Maidana, Pinola, Milton Casco; I. Fernández (60m Quintero), Zuculini, Palacios (72m Mora); G. Martínez (60m E. Pérez); Scocco y Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Goles: no hubo.

Incidencia primer tiempo: A los 16m. G. Martínez (RP) desvió un penal.