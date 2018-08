Peñarol le ganó a Florida y es el único líder del Clausura Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por El equipo de Togni se impuso por 1-0 y aprovechando la derrota de Ferro en barrio Parque desplazó del liderazgo a los de Clucellas y elenco de barrio Los Nogales.

FOTO WEB NUEVO PUNTERO. / Peñarol le ganó a Florida y quedó como único líder del Clausura de Primera A.

En la tarde de ayer se completó la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, certamen que ahora lo tiene a Peñarol como único puntero. Los de Villa Rosas superaron por 1-0 a Florida de Clucellas y la caída de Ferrocarril del Estado ante Ben Hur en barrio Parque le posibilita al conjunto de Hugo Togni ser el nuevo líder del certamen con 11 puntos, dos más que la ‘Flora’ y Ferro.



La próxima fecha (6ª): Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio, Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona, Unión vs. Deportivo Tacural, Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes, Ben Hur vs. Peñarol.



Todo lo ocurrido en la tarde de ayer:

Ben Hur 1 vs. Ferrocarril del Estado 0

Estadio: Ben Hur.

Arbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 1-0

Gol: ST 2m Elías Venica (BH)

Incidencias: ST 44m Expulsado Hernán Haspert (F). A los 45m ST Miguel Monay (F) erró un penal.



Peñarol 1 vs. Florida de Clucellas 0

Estadio: Peñarol.

Arbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 4-2

Gol: PT 28m de penal Luis Boiero (P).

Incidencia: Expulsado ST 45m Claudio Meyer (F).



Dep. Ramona 3 vs. Sportivo Norte 3

Estadio: Deportivo Ramona.

Arbitro: Víctor Colman.

Reserva: 3-1

Goles: PT 10m de penal y 33m Rolando Domingorena (DR), PT 37m Oscar Maldonado (SN), PT 38m Hernán Jara (SN), ST 34m Juan Espindola (SN), ST 48m Iván López (DR).

Incidencia: Expulsado ST 50m Hernán Jara (SN).



Dep. Libertad 2 vs. Atlético de Rafaela 3

Estadio: Deportivo Libertad.

Arbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 2-3

Goles: PT 5m y ST 25m Ramón Barraza (AR), PT 27m de penal Pablo Segovia (AR), PT 31m Kevin Muñoz (L), ST 33m de penal Nahuel Vera (L).

Incidencia: Expulsado PT 25m Nicolás Guzmán (L).



Brown 2 vs. 9 de Julio 2

Estadio: Brown de San Vicente.

Arbitro: Enrique Calderón.

Reserva: 1-1

Goles: PT 2m Gastón Monserrat (9), PT 9m Franco Forni (9), ST 6m Esteban Córdoba (B), ST 13m Santiago Lodigiani (B).

Incidencia: Expulsado ST 33m Damián Maciel (9).