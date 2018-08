La Hidráulica lidera en la Sur, Aldao sigue firme en la Norte Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por Primera B. Pasó la cuarta fecha del Clausura y el conjunto de Frontera superó por la mínima a Atlético María Juana. El "Depor" sumó su cuarta victoria al hilo y se mantiene en la cima.

FOTO WEB LA HIDRAULICA. / El conjunto de Frontera lidera en la Zona Sur.

En la tarde de ayer se jugó la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica le ganó 1-0 a Atlético María Juana y quedó como único puntero. En el adelanto del viernes Sportivo Santa Clara le había ganado a Talleres como visitante y quedó a un punto del elenco de Frontera. El próximo domingo se cruzarán en un partidazo.

Por el lado de la Zona Norte, el Deportivo Aldao no detiene su andar y ayer logró su cuarta victoria al hilo y se mantiene como líder, ahora con tres puntos de ventaja sobre Sportivo Roca, su único escolta.



A continuación todo lo ocurrido en la tarde de ayer:



Zona Norte

Dep. Aldao 2 vs. Tiro Federal 1

Cancha: Deportivo Aldao.

Arbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 0-0

Goles: PT 5m Ulises Bonafede (A), ST 3m Gabriel Velázquez (TF), 10m Jonatan Albarracín (A).



Unidad Sancristobalense 0 vs. Arg. Vila 2

Cancha Indep. San Cristóbal.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-3

Goles: PT 20m y ST 30m de penal Nicolás Dondo (AV).



Moreno de Lehmann 4 vs. Indep. San Cristóbal 3

Cancha: Moreno de Lehmann.

Arbitro: Claudio González.

Reserva: 3-4

Goles: PT 5m Jonatan Leonardi (M), PT 28m y ST 31m Ezequiel Mercado (ISC), ST 1m Juan Seen (M), ST 3m Franco López (M), ST 29m Carlos Ataide (ISC), ST 45m Facundo Triverio (M).

Incidencia: Expulsado ST 48m Maximiliano Fernández (ISC).



Sp. Roca 3 vs. Indep. Ataliva 2

Cancha: Sportivo Roca.

Arbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 2-3

Goles: ST 5m Alejandro Jaime (R), 10m Julio Piacenza (IA), 18m Joel Feblin (R), 20m Francisco Portela (IA), 25m José Negro (R).



Posiciones: Aldao 12, puntos; Roca 9; San Cristóbal 6; Arg. Vila 4; Bella Italia 4; Ataliva 3; Unidad Sancristobalense 3; Moreno 3; Tiro Federal 2.



Próxima fecha (5ª): Independiente San Cristóbal vs. Sportivo Roca, Argentino Vila vs. Moreno de Lehmann, Tiro Federal vs. Unidad Sancristobalense, Bella Italia vs. Deportivo Aldao. Libre: Independiente de Ataliva.



Zona Sur

Dep. Josefina 2 vs. Atl. Esmeralda 3

Cancha: Deportivo Josefina.

Arbitro: Darío Suárez.

Reserva: 0-1

Goles: PT 39m Ezequiel Trocca (AE), ST 14m Lucas Piombo (DJ), 16m Juan Ascencio (AE), 20m Cristian Alvarez (AE), 25m Maximiliano Taborda (DJ).

Incidencia: Expulsados: PT 25m Alex Windholz (DJ) y 40m Roberto Corzo (AE).



Bochazo 0 vs. San Martín 3

Cancha: Bochófilo Bochazo.

Arbitro: Raúl Rodríguez.

Reserva: 5-1

Goles: PT 38m Carlos Sandoval (SM), ST 18m Franco Rinaudo (SM), 25m Alejandro Paiduj (SM).



La Hidráulica 1 vs. Atlético María Juana 0

Cancha: La Hidráulica.

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 2-0

Gol: ST 8m Carlos Pérez (LH).

Incidencia: Expulsado ST 40m Gabriel Ludueña (AMJ).



Zenón Pereyra FBC 0 vs. Sp. Libertad EC 0

Cancha: Zenón Pereyra.

Arbitro: José Domínguez.

Reserva: 2-2

Goles: No hubo.



Posiciones: La Hidráulica 10, puntos; Santa Clara 9; San Martín 8; Atlético (MJ) 7; Libertad E.C. 6; Talleres (MJ) 5; Esmeralda 4; Zenón Pereyra 4; Josefina 1; Bochazo 0



Próxima fecha (5ª): Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Josefina, Atlético María Juana vs. Zenón Pereyra, Sportivo Santa Clara vs. La Hidráulica, San Martín de Angélica vs. Talleres de María Juana, Atlético Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo.