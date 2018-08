Susana lidera el Definición Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por Le ganó 2-1 al CASI en Egusquiza y marcha como único puntero. Todo lo sucedido en la fecha 3, posiciones y lo que se le viene a cada club.

En la Primera C se jugó en la tarde de ayer la tercera fecha del torneo Definición. El Deportivo Susana se llevó una importante victoria de su visita a San Isidro en Egusquiza y es el único líder. Belgrano de San Antonio, que tiene un partido menos, también ganó de visitante y lo sigue a tres puntos.



A continuación, todo lo ocurrido en la tarde de ayer:

San Isidro 1 vs. Dep. Susana 2

Cancha: San Isidro de Egusquiza.

Arbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 3-0

Goles: PT 35m Nicolás Saavedra (S), 45m Germán Hang (SI), ST 35m Xavier Villada (S).



Def. Frontera 2 vs. Belgrano de San Antonio 3

Cancha: Atlético Esmeralda.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-0

Goles: PT 5m Leonardo Velásquez (B), 10m Gastón Trainoni (DF), 22m de penal y ST 5m Jonatan Gómez (B), ST 30m Franco Pacheco (DF).

Incidencias: Expulsados: PT 20m Juan Fariña (DF), ST 45m Sergio Molina (B).



Sp. Aureliense 1 vs. Juv. Unida de Villa San José 0

Cancha: Sportivo Aureliense.

Arbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 3-2

Gol: PT 25m Alejandro Castro (SA).



Próxima fecha (4ª): Sportivo Aureliense vs. Atlético San Isidro de Egusquiza, Juventud Unida de Villa San José vs. Defensores de Frontera, Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana.



Posiciones: Dep Susana 7, puntos; Def. de Frontera 4; Belgrano 4; San Isidro 3; Aureliense 3; Juventud Unida 1.