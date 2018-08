"Evitar una gran crisis económica" Nacionales 13 de agosto de 2018 Redacción Por PARA MARCOS PEÑA

FOTO ARCHIVO MARCOS PEÑA.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que "el objetivo central de este Gobierno sigue siendo evitar una gran crisis económica".

El funcionario nacional reconoció que "se están sintiendo los impactos recesivos de los distintos temas de las tormentas de los últimos meses", pero sostuvo que "el tema es el contexto general".

"El objetivo central de este gobierno sigue siendo evitar una gran crisis económica, mientras vamos haciendo un cambio estructural en nuestra economía", señaló.

Durante una entrevista con el diario La Nación, el referente de Cambiemos opinó que "por suerte" está "Mauricio Macri de presidente, que entiende cómo funciona el mundo y sabe las decisiones que hay que tomar".

"No quisiera imaginarme cómo sería enfrentar este desafío con (Daniel) Scioli y (Carlos) Zannini manejando el país", agregó el jefe de Gabinete.

Por otra parte, Peña consideró que la causa por los cuadernos sobre las supuestas coimas en las obras públicas durante la gestión kirchnerista "es un elemento más de ruido que se genera en torno a nuestra economía".

"Igualmente, creemos que parte de un mal entendido que se irá aclarando con el tiempo, que es el temor visto desde afuera de que en la Argentina estamos atravesando un proceso parecido al de Brasil con el Lava Jato", subrayó.

Además, el referente del Gobierno consideró que hay "diferencias estructurales muy grandes" entre los ex funcionarios presuntamente corruptos y los empresarios que los habrían coimeado.

"Gracias a que hoy hay licitaciones transparentes, con 40% menos de costo que antes, la obra pública no se compromete con esta investigación. Cuando esto ocurrió en Brasil, tenían otras dificultades", destacó.

De esta manera, el jefe de gabinete negó que se vaya a apartar a las constructoras involucradas en la causa de las obras públicas que están en marcha actualmente: "Eso tiene que ver con las personas y la Justicia. Las empresas son cuestiones más amplias que las personas y lo que han hecho en ese lugar", explicó al respecto.

Finalmente, Peña celebró que haya "una ley de responsabilidad penal empresarial y, también, la ley del arrepentido".