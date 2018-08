Jorge Lorenzo se llevó el triunfo en Austria Deportes 13 de agosto de 2018 Redacción Por MOTOCICLISMO

FOTO NA TERCERA DEL AÑO./ El español recibió el afecto de su equipo y seguidores tras una nueva victoria.

SPIELBERG BEI KNITTELFELD, Austria, 13 (AFP-NA). - El español Jorge Lorenzo (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Austria de MotoGP, su tercera victoria de la temporada y la 47ª de su carrera, imponiéndose in extremis a su compatriota Marc Márquez (Honda), con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) completando el podio.

"Me mostré más fuerte en las partes ascendentes del circuito. Es una de mis victorias más bonitas en MotoGP", dijo Lorenzo, tres veces campeón mundial (2010, 2012 y 2015). Pero Márquez, cuatro veces campeón del mundo en la categoría reina (2013, 2014, 2016 y 2017), completó una gran operación en la clasificación general, ya que amplió su ventaja como líder a 59 puntos sobre el italiano Valentino Rossi (Yamaha), únicamente sexto en el circuito de Spielberg.

"Intenté cambiar mi estrategia, acelerar desde el principio, el objetivo era batirme al final con una Ducati. Pero estoy contento, hemos aumentado la ventaja en el campeonato", señaló Márquez.



UNICO CIRCUITO SIN VICTORIA

El Red Bull Ring es el único circuito del Mundial en el que Márquez no ha ganado, desde el regreso del trazado al programa en 2016, cuando se impuso el italiano Andrea Iannone. El año pasado el triunfo fue para Dovizioso.

Márquez, que había logrado la pole con dos milésimas de ventaja sobre Dovizioso, completó la mejor salida, ampliando su ventaja en la tercera curva. Entonces intentó escaparse, logrando apenas un segundo, pero las dos Ducatis regresaron a una docena de vueltas para la meta.

Lorenzo y Márquez, que serán compañeros el próximo año en Honda, protagonizaron un gran duelo en las últimas cinco vueltas. El vigente doble campeón se puso varias veces en cabeza pero no fue capaz de abrir una ventaja que le permitiera lograr su primer triunfo en Austria. Finalmente perdió por 130 milésimas.

"Estoy contento porque lo di todo desde la salida. En un momento pensé que podía batir a las dos Ducati, pero regresaron. Intenté defender mi posición", dijo Márquez. "No me esperaba que Marc fuera tan rápido al comienzo. Tuve que recuperar la diferencia, pero también economizar mis neumáticos. Decidí atacar a diez vueltas del final, pero Marc estuvo siempre ahí", reconoció Lorenzo.



DEMAS CATEGORIAS

En Moto2 el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que partió desde la pole position, se hizo con el triunfo, recuperando además el liderato del campeonato en detrimento del portugués Miguel Oliveira (KTM).

Bagnaia superó a Oliveira en la última curva. El podio lo completó el también italiano Luca Marini (Kalex).

"Cuando remonté ante Oliveira, mi neumático trasero estaba al límite. Estamos en la casa de KTM, pero hemos estado muy rápidos este fin de semana", dijo Bagnaia, que ahora tiene tres puntos de ventaja con Oliveira en el Mundial.

El italiano había perdido tiempo en el tramo inicial tras un contacto con el francés Fabio Quartararo (Speed Up) en la primera curva, lo que le hizo caer varias posiciones y emprender una remontada desde el corazón del pelotón.

Otro italiano, Marco Bezzecchi (KTM), ganó en Moto3, aumentando así su ventaja sobre el español Jorge Martín (Honda) en el Mundial. Bezzecchi, que partió desde la pole position, superó a su compatriota Enea Bastianini (Honda) y a Martín. El italiano dispone ahora de 12 puntos de ventaja con relación a Martín en la clasificación de pilotos.