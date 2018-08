Vionnet: "devuelvan lo que se llevaron" Locales 13 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO M. LIOTTA VIONNET./ Vicepresidente de Carsfe.

El vicepresidente de Carsfe Gustavo Vionnet sostuvo durante el acto que "hace 5 años la provincia de Santa Fe nos invitó a hacer un viaje a Nueva Zelanda que vivía produciendo alimentos para las islas británicas hasta que le dijeron que no le compraban más. Sus principales dirigentes se reunieron para ver qué hacer, en un país que tenía alta inflación y permanente déficit fiscal. Las actividades más importantes eran la lana, la madera, la leche y la carne de ciervos; hoy es un país desarrollado con una poderosa agroindustria, en lechería es el primer país del mundo; decisión tomada en la década de los ochenta".

Y agregó: "¿Por qué hago esta analogía? Los argentinos llevamos más de 70 años de permanente déficit fiscal, gastamos más de lo que nos entra de impuestos, a tal punto que hoy tenemos que emitir moneda o endeudarnos. En los tres niveles del Estado tenemos 3.500.000 de empleados públicos de los cuales 157.000 en la provincia de Santa Fe, cuando en la década de los noventa había 80.000. Hoy 9 millones de ciudadanos argentinos soportan con sus impuestos a 45 millones de habitantes. Los impuestos están en el punto de la confiscación, hemos generado un monstruo tan grande e incapaz de resolver los problemas que nos está comiendo el capital productivo. ¿Por qué no discutimos adónde queremos ir? ¿Estamos dispuestos a cambiar o seguiremos este camino decadente de populismo barato? Tenemos una ganadería bastante anémica, una agricultura en proceso decadente a pesar de algunos datos positivos y la actividad lechera está en proceso de deterioro".

También habló de corrupción: "un espectáculo dantesco de políticos y empresarios obligados a la obra pública en el gobierno kirchnerista. Que devuelvan lo que se llevaron", ante un fuerte aplauso de la gente, para continuar: "los senadores nacionales consensúen una ley de extinción de dominio, porque no podemos seguir teniendo la cantidad de pobres y llevarse el dinero de la manera de cómo lo hicieron. Así terminar de cuajo con este sistema corrupto que empobreció a la Argentina. Instamos a la Justicia que actúe con celeridad e independencia y la sociedad que no olvide a los empresarios y políticos corruptos para que nunca más regresen reciclados a quitarnos el futuro de los argentinos".



CARIGNANO

Atilio Carignano, vicepresidente segundo de CRA también ofreció un discurso en el que auguró que pronto se puedan contar buenas noticias para la lechería.

Remarcó el trabajo de las entidades por el tema retenciones, que llevó a lo que definió como “una mesa de enlace difícil a veces y necesaria institucionalmente”, a reunirse con el Presidente de la Nación para conseguir el cese de las versiones acerca de un retoque en las retenciones. Con esa tranquilidad para los agricultores las instituciones que representan a los productores volvieron a aunar su esfuerzo.

Como próxima meta Carignano puso énfasis en la próxima Ley de Semillas, que permitirá pagar las regalías de las mismas recién en la Bolsa.