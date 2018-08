El kirchnerismo relanzó "Unidad Ciudadana" Nacionales 12 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El diputado Máximo Kirchner encabezó ayer un plenario de Unidad Ciudadana, en medio del avance judicial que afecta a la líder de ese espacio, la ex presidenta Cristina Kirchner, y arengó a la militancia a "construir lo que viene", al tiempo que advirtió que al Gobierno "no le va a alcanzar con perseguir".

El acto se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Ensenada y funcionó como un relanzamiento del espacio político de la senadora y ex presidenta en momentos en que el kirchnerismo aparece golpeado por las declaraciones de empresarios sobre un supuesto sistema de recaudación de dinero negro durante su gestión.

Como único orador, el diputado del Frente para la Victoria e hijo de la ex mandataria arengó a la militancia a dar "un debate amplio para poder ofrecer a la sociedad de cara a 2019 un proyecto de país que no solo sea superador del actual, sino también de aquel que concluyó el 9 de diciembre de 2015".

En este sentido, Kirchner expresó que "se trata, no de reconstruir lo que fue, sino de construir lo que viene" y destacó a los jóvenes que "aparte de trabajar y estudiar, también militan política, social y sindicalmente sin dejar que los lleven de las narices la televisión y los diarios".

"Es muy sano que haya cientos de miles que no van a delegar la capacidad de pensar en la tele", agregó el diputado, en la primera alusión al escándalo sobre los denominados "cuadernos de la corrupción" que por estos días domina la agenda de los medios de comunicación.

Con numerosas críticas al modelo económico del presidente Mauricio Macri, el hijo de la ex presidenta sostuvo que "los mismos que condujeron a la Argentina al desastre de 2001 volvieron, y volvieron a insistir con lo mismo" y puso como ejemplo al ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Luego indicó que el Gobierno "en un mes y medio ya quemó la mitad" del préstamo que desembolsó el Fondo Monetario Internacional (FMI) "en fuga de capitales" y remarcó que "el viernes se perdieron, se fueron, reservas por 649 millones de dólares".

"Este modelo económico está agotado, solo va a cerrar con represión. Por eso el Presidente tiene la brillante idea de imponer que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior", agregó el diputado.

Durante el acto, Máximo Kirchner estuvo rodeado de jóvenes militantes y acompañado por dirigentes del espacio como el intendente de Ensenada y anfitrión del encuentro, Mario Secco, y la jefa comunal de La Matanza, Verónica Magario.