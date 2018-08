Detienen presunto autor de violento ataque sexual Policiales 12 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

En la edición del miércoles último, 8 de agosto, desde estas páginas informábamos sobre un presunto intento de homicidio -así se sospechó en un comienzo- en las afueras de la ciudad, más precisamente en calle Tettamanti al norte, donde la policía halló a una mujer en grave estado, desnuda y apoyada en un árbol, con signos de haber sufrido una importante violencia.

La mujer se hallaba entre árboles y maleza en el campo, a 60 metros de la calle de tierra, con el rostro totalmente ensangrentado y un corte profundo en su cuello, por lo que los oficiales actuantes solicitaron a la brevedad la presencia de una ambulancia de Emergencias SIES 107 que la trasladó al Hospital local.



UN DETENIDO

Respecto de este hecho, extraoficialmente en la jornada de la víspera se conocieron importantes novedades.

La primera de ellas es que personal policial de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, procedió a la detención de un hombre de 21 años, quien sería el presunto autor del hecho de ataque y violencia ocurrido el martes 7 de agosto en jurisdicción de nuestra ciudad.

Se supo además que la víctima y su victimario se habrían conocido a través de la red social Facebook y que desde allí se habría pactado el encuentro.

Si bien en un comienzo, a través de lo expresado por el pequeño hijo de la víctima que ese día fue en busca de ayuda para su progenitora gritando que “unos hombres habían querido matar a su mamá”; finalmente se pudo presuponer que la calificación penal estaría más cerca de un hecho de abuso sexual con violencia de género que de un intento de homicidio.

Además, dio bastante trabajo localizar a la víctima, a la cual no se podía hallar después de ocurrido el suceso.

Si bien todavía no se podía observar una fecha de comienzo de audiencias en la página web de la Oficina de Gestión Judicial, se estima que la audiencia imputativa sobre el detenido sería inminente, ya que el fiscal que investiga el hecho, Gustavo Bumaguín, cuenta con 48 a 72 horas desde el momento de la detención del presunto imputado para reunir evidencias y convocar a una audiencia imputativa en Tribunales.

Al igual que en otros casos de delitos sexuales, las audiencias serían orales pero no públicas, es decir que se restringe el acceso a la prensa y al público en general. Esto obedece al tipo de delito y la vulnerabilidad de la víctima, donde se busca preservar su intimidad hasta que salga la sentencia, se explicó varias veces desde fuentes judiciales.